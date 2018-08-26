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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
26.08.2018 - 20:40, Son Güncelleme:

Çorum'daki düğünde akılalmaz olay! 25 kişi hastaneye kaldırıldı

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Çorum'daki düğünde akılalmaz olay! 25 kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum'da düğün salonunda çıkan arbede sonrası sıkılan biber gazından etkilenen, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 9'u çocuk 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan düğün salonunda meydana geldi.

Gelin R.G. ile damat M.G'nin düğünü sırasında, salon dışında kimliği belirsiz kişiler arasında tartışma çıktı. Salon dışında başlayıp içeriye de sıçrayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Düğündeki kavgada biber gazı sıkıldı: Gelin, damat ve 25 kişi gazdan etkilendiÇorum'da düğün salonunda çıkan arbede sonrası sıkılan biber gazından etkilenen, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 9'u çocuk 25 kişi hastaneye kaldırıldı.
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İddiaya göre kavga eden kişilerden birisi yanında bulunan biber gazını rastgele sıkmaya başladı. Düğün sahipleri ve davetlilerin şoke eden olayda, biber gazını sıkan şüpheli salondan kaçarak uzaklaştı. Salonda kısa sürede etrafa yayılan gazdan etkilenen davetlilerin bir kısmı da salon dışına çıktı. Yaşanan panik nedeniyle gelin ve damadın yanı sıra salondakiler de dışarı çıkarak, durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine düğün salonuna çok sayıda ambulansla birlikte polis ekibi sevk edildi.

 

Çorumdaki düğünde akılalmaz olay 25 kişi hastaneye kaldırıldı

Gazdan etkilenen gelin ve damat ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 25 kişi, ambulans ve otomobillerle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorumdaki düğünde akılalmaz olay 25 kişi hastaneye kaldırıldı

Hastanelere sevk edilenler tedavilerinin ardından taburcu edilirken, polis kavgaya karışan ve düğünde biber gazı sıkan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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