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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
28.07.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı

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Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı

Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, M.E. ve U.K, Samsun-Ankara kara yolu Buharaevler Kavşağı'nda, husumetli oldukları T.S. ve U.K'nin silahlı saldırısına uğradı.

ÇORUM'da, iki grup arasında çıkan kavgada Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu, pompalı tüfekle vurularak, yaralandı. 2 yaralı hastanede tedaviye alınırken, olay yerinden kaçan kimliği belirsiz 2 şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

​Olay, saat 14.00 sıralarında, Ulukavak Mahallesi Çevre Yolu Buharaevler kavşağında meydana geldi. Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu, yanlarına gelen kimliği henüz bilinmeyen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri yanındaki pompalı tüfekle Esmer ve Kurşunlu'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli, pompalı tüfeği olay yerinde bırakıp, kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan iki yaralı ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

TRAFİK ARACINA TIR ÇARPTI

Öte yandan, bölgede güvenlik önlemi alan ve olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin otomobiline, TIR çarptı. kazada, polis otosunda hasar meydana geldi.

Çorumda silahlı kavga: 2 yaralı

Çorumda silahlı kavga: 2 yaralı


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