Çorum'da kuyumcu soygunu
ÇORUM'un Bayat ilçesinde bir kuyumcu dükkanı silahlı 3 kişi tarafından soyuldu. Dükkan sahibini silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki altınları alan soyguncular, kaçarak izlerini kaybettirdi.
Soygun olayı sabah saatlerinde ilçenin Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan Asım Tuna’ya ait kuyumcu dükkânında yaşandı. Kimliği belirsiz silahlı 3 kişi, kuyumcu dükkanına girerek, dükkan sahibi Asım Tuna'yı etkisiz hale getirdi. Ardından da vitrindeki altınları aldı. 3 soyguncu, olay yerine geldikleri otomobile binerek, kaçtı.
Kuyumcunun panik butonuna basması ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkanı önünde güvenlik önlemi alan polis ve jandarma kaçan soyguncuları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.
SOYGUN ANI KAMERADA
Maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından gerçekleştirilen kuyumcu soygununda çalınan altın miktarının yaklaşık 2 kilogram olduğu bildirildi.
İş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen soygunculardan biri, kaçmak için bindikleri otomobilin kaza yapması sonucu jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçan 2 soyguncunun yakalanması için komando ekipleri, bölgede drone destekli arama çalışması başlattı.
KUYUMCU, O ANLARI ANLATTI
Soyguncuların silah tehdidiyle etkisiz hale getirdiği kuyumcu Asım Tuna, "Aniden içeri, 3 kişi girdi. Siyah elbiseleri vardı, maskeli ve şapkalılardı. Öndekinin elinde silah vardı. 'Hemen yere yat, dediklerimi yap' dedi. Yere yattım.Vitrindeki bilezikleri alıp, gittiler. Kısa sürede yaklaşık 2 kilogram altını alıp uzaklaştılar. Önce Allah'a sonra güvenlik güçlerimize güveniyoruz" dedi.
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