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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Elif DURUR/DHA
20.03.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Çorum'da kuyumcu soygunu

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Çorum'da kuyumcu soygunu

ÇORUM'un Bayat ilçesinde bir kuyumcu dükkanı silahlı 3 kişi tarafından soyuldu. Dükkan sahibini silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki altınları alan soyguncular, kaçarak izlerini kaybettirdi.

Soygun olayı sabah saatlerinde ilçenin Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan Asım Tuna’ya ait kuyumcu dükkânında yaşandı. Kimliği belirsiz silahlı 3 kişi, kuyumcu dükkanına girerek, dükkan sahibi Asım Tuna'yı etkisiz hale getirdi. Ardından da vitrindeki altınları aldı. 3 soyguncu, olay yerine geldikleri otomobile binerek, kaçtı.

Kuyumcunun panik butonuna basması ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkanı önünde güvenlik önlemi alan polis ve jandarma kaçan soyguncuları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

SOYGUN ANI KAMERADA 

Maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından gerçekleştirilen kuyumcu soygununda çalınan altın miktarının yaklaşık 2 kilogram olduğu bildirildi.

İş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen soygunculardan biri, kaçmak için bindikleri otomobilin kaza yapması sonucu  jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçan 2 soyguncunun yakalanması için komando ekipleri, bölgede drone destekli arama çalışması başlattı.

KUYUMCU, O ANLARI ANLATTI

Soyguncuların silah tehdidiyle etkisiz hale getirdiği kuyumcu Asım Tuna, "Aniden içeri, 3 kişi girdi. Siyah elbiseleri vardı, maskeli ve şapkalılardı. Öndekinin elinde silah vardı. 'Hemen yere yat, dediklerimi yap' dedi. Yere yattım.Vitrindeki bilezikleri alıp, gittiler. Kısa sürede yaklaşık 2 kilogram altını alıp uzaklaştılar. Önce Allah'a sonra güvenlik güçlerimize güveniyoruz" dedi.

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