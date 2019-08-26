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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.08.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Çorum'da jandarmadan 'düğün dernek' operasyonu

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Çorum'da jandarmadan 'düğün dernek' operasyonu

Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından “Düğün Dernek” adı verilen uygulama kapsamında düğünlerde havaya ateş açan 9 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı. Uygulamada 8 tabanca ve 1 av tüfeğine ise el koyuldu

Düğün Dernek” adı verilen uygulama kapsamında jandarma ekipleri, düğün merasimlerine katılıp tabanca ve tüfekle ateş edenleri bir bir tespit etti. Uygulama kapsamında 9 kişiye idari yaptırım uygulanırken, 8 tabanca ve 1 av tüfeğine el koyuldu. Mecitözü ilçesine bağlı Figani köyünde düğünde havaya ateş açıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri köye gitti.

ETRAFA ATEŞ AÇAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, düğün evinin etrafında tabancayla havaya ateş açan A.D. adlı şahsı gözaltına aldı. Tabancaya el koyan jandarma, şahıs hakkında yasal işlem yaptı. İskilip ilçesine bağlı Aşağıörenseki ve Yukarıörenseki köylerinde yapılan denetimde 3, Kuzköy'de ise kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Düğünde silah atan şahıslara 5 bin 174 TL para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri Hallı köyünde ruhsatlı silahıyla ateş eden kişiye yasal işlem yaparken, Beyoğlan köyünde de ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Tüfeğin sahibine 707 TL idari yaptırım cezası uygulanırken, Karahacip köyünde bir düğünde ise kurusıkı tabanca ile ateş eden G.Ö isimli şahsa bin 294 TL ceza yazıldı. Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyünde de küçük yaşta bir çocuğa silah atışı yaptırıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, çocuğuna silahla atış yaptıran babaya bin 294 TL para cezası keserken, tabancaya el koydu.

Karagöz köyünde ise devriye görevi yapan jandarma ekipleri, köydeki düğünde A.A. isimli şahsı düğün alanında havaya ateş açarken yakaladı. Güvenlik güçleri 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet 30 fişek kapasiteli şarjör, 1 adet 17 mermi kapasiteli şarjör ve 29 adet kurusıkı fişeğine el koyarken, şahsa bin 294 lira lira idari para cezası kesildi.

Düğün magandalarına yönelik çalışmalarıyla takdir toplayan jandarma ekipleri, vatandaşları törenlerde silah atmaması için uyarıyor. Köyleri ziyaret eden jandarma ekipleri, düğün alanları ile konvoylarda silah atılmasını önlemek için köylülere "Mutluluğunuza kurşun sıkmayın", "Sizin mutluluğunuz, kardeşinizin gözyaşı olmasın", "Silahlar atılmasın, hayatlar solmasın" fikirlerini öne çıkartan bilgilendirmeler yapıyorlar.

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