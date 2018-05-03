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    Çorum’da gizemli kızın ağladığı iddia edilen mezara ziyaretçi akını

    DHA
    03.05.2018 - 16:15 | Son Güncelleme:

    Çorum'da, geceleri Ulu Mezarlık'a gelerek Fatma Ç.’ye ait mezar başında ağlayan genç kız, kentte en çok konuşulan konu oldu. Kentte farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşların da mezarlığa ziyareti sürüyor. Vatandaşlar, Fatma Ç.'nin mezarının başına gidip, dua okuyor.

    Ulu Mezarlık'ta mezar kazarak geçimini sağlayan Ömer Şen, "15 yıldır ben Ulu Mezarlıkta mezar kazıyorum. Yatsı namazından sonra da mezar kazdığım oldu. Sabah namazına yakın mezar kazdığım da oldu. Günde üç mezar kazdığım gün dahi oldu. Şimdi görülen kızla ilgili çeşitli söylentiler var" dedi.

    Genç kızın mezardan çıkıp dolaştığı şeklinde tuhaf söylentilerin de dolaştığını kaydeden Şen, "Ben defnedilen hiçbir insanın mezardan çıkıp dolaştığını görmedim. Ben bu işe inanmıyorum. Belki o görülen kişi sarhoş bir insan olabilir, hatta tinerci dahi olabilir. İnsanları ayaklandırmak için yapılan bir hareket olabilir. Mezardan çıkmış da birileri dolanıyormuş diyorlar, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ben yıllardır mezar kazıyorum, defnedilen insan mezardan çıkar mı? Yazık bu ilimize, adımız çıktı” dedi.

    Mezarlığa gelen meraklı vatandaşlardan Umut Yoldaş ise “Olayı duyup buraya geldim. Burada bir kız varmış, bir mezarın başında sürekli ağlıyormuş, hatta sesi yankı yaptığı için çevre sakinleri hem korkup, hem de uyuyamıyorlarmış” dedi.

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    Çorum’da gizemli kızın ağladığı iddia edilen mezara ziyaretçi akını

    Çorum’da gizemli kızın ağladığı iddia edilen mezara ziyaretçi akını

    Etiketler: çorum , ziyaretçi akını , gündem
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