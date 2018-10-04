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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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ÇORUM (İHA)
04.10.2018 - 09:41, Son Güncelleme:

Çorum’da bulundu! 'Böylesini ilk kez gördük...'

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Çorum’da devam eden Hattuşa arkeolojik kazılarında bulunan boğa biçimli kabın Hitit İmparatorluğu’nda üst düzey yöneticiler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Çorum’un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında 3500 yıllık boğa biçimli içme kabı bulundu.

UNESCO tarafından 'Dünya Kültür Mirası' ve 'Dünya Belleği' listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin en gözde turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Milattan önce 1280'de Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan ve tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşması'nın da imzalandığı başkent olarak da bilinen Hattuşa’da arkeolojik kazılar Prof. Dr. Andreas Schacahner başkanlığında yürütülüyor. Kazılarda her geçen yıl Hititler ve diğer medeniyetlerin tarihine ışık tutacak eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

Eser hakkında bilgi veren Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schacahner, bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında buldukları boğa biçimli içme kapının bugüne kadar buldukları en güzel eserlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Bulunan eserin M.Ö. eski Hitit dönemine ait bir içme kapı olduğunu anlatan Prof. Dr. Andreas Schacahner, "Milattan önce 1500-1600 yılları arasına tarihlendirebileceğimiz bir eser. Eser büyük bir yapıda ele geçti. Tam tapınak olduğu belli olmasa da eseri bulduğumuz yapı da tahminimize göre büyük ritüeller ve kült aktivitelerin yapıldığı bir mekân” dedi.

Çorum’da bulundu Böylesini ilk kez gördük...

Boğa biçimli içme kabının tek olmadığını daha önceki yıllarda da benzer eserler bulduklarını anlatan Prof. Dr. Schacahner, “Daha önceki eserlerden bir tanesi keçi şeklinde diğeri ise yumruk biçimindeydi. Bu eserde gördüğünüz gibi boğa biçimli. Bu tarz kaplardan ritüele katılanlar büyükler yani Hitit devletinin üst düzey yöneticileri büyük ihtimalle ritüel çerçevesinde şarap veya bira gibi içki içiyordu. Böylelikle tanrılarına hizmet veya hürmet ederlerdi” diye konuştu.

Bu tarz eserlerin çok nadir olduğunu ve ellerine fazla geçmediğini anlatan Prof. Dr. Schacahner, “Bunun özelliği çok iyi korunmuş olması” ifadelerini kullandı.

Çorum’da bulundu Böylesini ilk kez gördük...


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