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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ÇORUM (İHA)
05.10.2018 - 08:47, Son Güncelleme:

Çorum’da 1800 yıllık havuz ve veranda bulundu

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Çorum’da 1800 yıllık havuz ve veranda bulundu

Hattuşa’da Hitit uygarlığının yanı sıra diğer medeniyetlerin tarihine de ışık tutacak eserlerin gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. Mihraplıkaya Bölgesi'ndeki kazı çalışmalarında niş ile süslenmiş bir kayanın ön tarafında ilk kez Hititlerden sonra bölgede hüküm süren Romalılara ait havuz ve veranda tarzı bir binaya rastlandı.

Dünyanın en büyük medeniyetlerinden Hitit İmparatorluğu’na başkentlik yapan Çorum’un Boğazkale ilçesindeki yürütülen arkeolojik kazılarda 1800 yıllık Roma dönemine ait havuz ve veranda (balkon) bulundu.

Hattuşa Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Andreas Schacahner başkanlığında yürütülen kazılarda Hitit uygarlığının yanı sıra diğer medeniyetlerin tarihine de ışık tutacak eserlerin gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. Alman Arkeolojisi Enstitüsü tarafından Mihraplıkaya Bölgesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında niş ile süslenmiş bir kayanın ön tarafında yapılan kazı çalışmalarında ilk kez Hititler İmparatorluğundan sonra bölgede hüküm süren Romalılara ait anıtsal bir yapıya rastlandı.

Hattuşa Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Andreas Schacahner, Hattuşa Antik Kenti'ndeki kazılarda bulunan havuz ve veranda (balkon) 1800 yıllık ve Roma dönemine ait olduğunu açıkladı.

Son yıllarda Mihraplıkaya olarak da bilinen bölgede bulunan niş ile süslenmiş kayanın ön tarafında kazı çalışması yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Schacahner, çalışmalarda Hitit dönemine ait olmayan ilk kez Romalılara ait bir yapı tespit ettiklerini açıkladı.

Çorum’da 1800 yıllık havuz ve veranda bulundu


Prof. Dr. Schacahner, “Romalılar Hititlerden 1500 yıl sonra burada yaşam sürmüşler. Burada yerleşim yeri kurulmuş. Yerleşim yerindeki bu büyük anıtsal yapıyı araştırırken suni bir havuz ve veranda bulunduğunu tespit ettik” dedi.

Hititlerin başkentinde bulunan Roma dönemine ait havuz ve veranda hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Schacahner, "Nişli kayanın önünde yaklaşık 50 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde suni bir havuz var. Bu havuzun tabanı ve kenarları Horasan harcı ile yapıldığı için su tutuyor. Havuzun güneş tarafında büyük Hitit yapılarından kesilen büyük taşlar kullanılarak veranda tarzı bir bina yapılmış. Bu veranda tarzı bina hafif yeraltına gömüldüğü için bir platform oluşturuyor ve o platformlar hem havuzu hem ovayı seyretme imkanı sunuyor. Su ise yan tarafta bulunan binanın içerisinden kanal ile geçilerek havuza aktarılmış” diye konuştu.

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