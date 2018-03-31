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    Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

    Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
    31.03.2018 - 22:39 | Son Güncelleme:

    ÇORUM'da, bir hafta önce evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 15 yaşındaki iki kız çocuğu, polis tarafından her yerde aranıyor.

    Çorum’da, 1 hafta önce sabah saatlerinde evden çıkan Sultan Nur Dede, bir daha geri dönmedi. Kızlarının hayatından endişe eden ailesi polis merkezine başvurdu. Baba Şükrü Dede (45) ve Anne Aynur Dede (40), kayıp kızlarına seslenerek, 'Ne olur kızım eve dön' diye çağrısında bulundu.

    Anne Aynur Dede ve baba Şükrü Dede, kızlarının bir arkadaşı ile birlikte çıktığını ileri sürdü. Gülsen Akyol (15) ile birlikte eve dönmeyen iki genç kız ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Akyol’un ailesi de polise kayıp başvurusunda bulundu.

    Sultan Nur Dede’nin babası Şükrü Dede, "Benim kızım eğitimini yarım bırakıp işe girmişti. Sabah kızım evden işe gidiyorum diye çıktı. Bir haftadır kayıp. Ben buradan kızımı görenlere sesleniyorum. Nerede olduğunu bilen varsa lütfen bize haber versin" dedi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

    Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

    Etiketler: haber , gündem
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