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Yusuf ÇINAR/ÇORUM (DHA)
19.12.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Çorum'da 1,2 ton sahte içki ele geçirildi

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Çorum'da 1,2 ton sahte içki ele geçirildi

Çorum'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1,2 ton sahte içki ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine operasyon düzenledi.

Baskınlarda 1,2 ton sahte içki ile 320 paket gümrük kaçağı sigara ve alkol yapımında kullanılan 50 mililitre kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan B.G, Y.K, M.P, S.A.K. ve E.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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