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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan BARIŞ/ÇORUM (DHA)
30.04.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Çorum merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

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Çorum merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

Çorum merkezli 3 ilde polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün yeniden yapılanmasında yer aldığı suçlamasıyla gözaltına alınarak adliye sevk edilen 24 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün kent genelinde yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında Çorum, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Teknik takip ve fiziki takipte bulunan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; örgüt üyelerine dağıtılması yönünde notlar bulunan 25 bin 470 TL, 520 euro ve bin 730 doların yanı sıra çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde 'ByLock' benzeri örgütsel yazışmaların yapıldığı programların yüklü olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince 4 ay süren çalışmalar sonucu yakalanan ve aralarında Türk kökenli 2 Alman vatandaşının da bulunduğu şüphelilerin, çarşaf giyerek polis takibinden kurtulmaya çalıştığı da öğrenildi. Sorgularının ardından adliye sevk edilen 24 şüpheliden 8'i tutuklandı, 16'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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