Corona virüsünde son durum ne? Corona virüsü İstanbul'da ortaya çıktı mı? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen corona virüsü ABD, Fransa ve Asya'da bazı ülkelerde yayılmaya başladı. "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip coronavirüsü son olarak Komboçya'da ortaya çıktı. Türkiye'de İzmir ve İstanbul Aksaray'da görüldüğü iddia edilen coronavirüsüyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. İşte, coronavirüsünde son durum...

CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM NE?

İstanbul Aksaray'da ortaya çıktığı iddia edilen coronavirüsü ile ilgili Bakan Koca açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "şu ana kadar kesin koronavirisü tanısı olan bir hastamız olmadı" dedi. Bakan Koca Aksaray'daki olayla ilgili ise sadece bir kişiden şüphelenildiğini belirterek alınan numunenin sonucunun henüz çıkmadığını, hastanın durumunun iyi olduğunu, Çin'den gelmesinden dolayı şüphelenildiğini söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SEYAHAT UYARISI

Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Wuhan şehrinde Koronavirüsün ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaştığını, bu çerçevede Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Dışişleri Bakanlığından Çin'in Wuhan şehrine yönelik yapılan açıklamada, "Çin’in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan şehrinde zatürreye neden olan yeni koronavirüsü (2019-nCoV) ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaşmıştır.

Koronavirüs salgınıyla bağlantılı vaka sayısı artış eğilimindedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemeleri, Çin’e seyahat etmeleri halinde başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur. Çin’de ikamet eden ve Çin’in diğer bölgelerine seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Pekin Büyükelçiliğimiz, Hong Kong, Şanhay ve Guanco Başkonsolosluklarımız ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri bulunan Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24), Pekin Büyükelçiliğimiz ve ilgili Başkonsolosluklarımıza ulaşmaları mümkündür:

Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29) , Pekin Büyükelçiliği (+86 152 01 30 94 12, embassy.beijing@mfa.gov.tr), Hong Kong Başkonsolosluğu (+85 296 17 07 22, consulate.hongkong@mfa.gov.tr) , Şanhay Başkonsolosluğu (+ 86 159 21 03 69 31, consulate.shanghai@mfa.gov.tr), Guanco Başkonsolosluğu (+86 181 27 83 49 07, consulate.guangzhou@mfa.gov.tr)" ifadelerine yer verildi.

CORONAVİRÜSÜ NEDİR?

Çin'de ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen 'gizemli' hastalığın sebebi olarak görülen yeni bir Corona virüsü salgını dünya gündemini meşgul ediyor. Aralık ayından bu yana ortaya çıkan virüsten etkilenenlerin sayısı artarken, virüsün detayları merak ediliyor. İşte, corona virüsü hakkında merak edilenler...

Corona virüsü, üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer belirtiler gösterir. Bazı bünyeler hastalığı hafif semptomlarla atlatabileceği gibi bazı hastalar hayatlarını kaybedebilirler. Corona virüs enfeksiyonlarının MERS ve SARS gibi türleri ölümcül olabilir.

Bu virüsün bulaştığı hastaların yaklaşık olarak yüzde 35-40'ı hayatını kaybetmektedir. Bazı bünyeler hastalığı hafif belirtilerle atlatabilir. Virüsün bulaşmasından sonraki ilk 15 gün çok önemlidir. Çünkü belirtiler bu zaman zarfında ortaya çıkar ve virüs bu ilk 15 günlük sürede vücutta yayılım gösterir. Nefes darlığı, öksürük ve ateş hastalığın en önemli belirtileri arasındadır. Fakat bazı hastalarda bu belirtilerle birlikte balgam da görülebilir.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin korkusu haline gelen corona virüsü MERS, akciğerleri ve böbrekleri tahrip ediyor. Bağışıklık sistemini çökerten virüsün uzun süreli yakın temasla bulaşabileceği belirtiliyor. Kaynağı hakkında yeterli bilgi olmayan virüse karşı hiçbir koruyucu aşı veya antibiyotik ilaç tedavisi bulunmuyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

En sık görülen enfeksiyon belirtileri; solunum semptomları, ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğüdür. Daha ciddi vakalarda enfeksiyon, pnömoniye, ciddi akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabilir.

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için standart öneriler arasında düzenli el yıkama, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılması, et ve yumurtaların iyice pişirilmesi yer almaktadır. Öksürme ve hapşırma gibi solunum yolu rahatsızlığı belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır.

DSÖ, şu an mevcut bilgilere dayanarak, herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlamasını önermemektedir.