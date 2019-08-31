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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet YİRUN - Ruhan YALÇIN/ÇORLU (Tekirdağ) (DHA)
31.08.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Çorlu'daki vahşette katil tanıdık çıktı

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Çorlu'daki vahşette katil tanıdık çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokakta yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan çiftten Salih Durmuş'un (42) dün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinin ardından Melike Baştürk (42) de tedavi gördüğü hastanede bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Çiftin katil zanlısının kimliği de belli oldu. Katin zanlısı N.B.'nin Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı eşi ve Salih Durmuş'un da asker arkadaşı olduğu tespit edildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Salih Durmuş ile birlikte yaşadığı Melike Baştürk, market alışverişi yaptıktan sonra evine dönerken arkalarından gelen bir kişi üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp ikiliye kurşun yağdırdı. Çift vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Durmuş ve Melike Baştürk tedaviye alındı. Yaralılardan Salih Durmuş yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

BAŞTÜRK DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Açılan ateş sonrası vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralanan Melike Baştürk de doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri olayın meydana geldiği sokaktaki çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı.

UZUN SÜRE TAKİP ETMİŞ

Polis ekipleri, inceledikleri görüntülerde saldırganının yüzünü saklamak için şapka taktığını ve Durmuş ve Baştürk'ü uzun süre takip ettiğini belirledi. Melike Baştürk ve Salih Durmuş'un cansız bedenlerinin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

ZANLI ÖLDÜRÜLEN MELİKE'NİN BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ

Cinayetlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çalışmada öldürülen Melike Baştürk'ün eşine boşanma davası açıp evini terk ettiği, Salih Durmuş'un da eşinden boşandığı belirlendi.

Polis, iki kişinin öldürülme anlarının güvenlik kameralarına yansımasıyla birlikte olay yeri ve çevresindeki tüm güvenlik kameralarını toplayarak saatlerce incelemede bulundu. İncelemenin ardından katil zanlısının Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı eşi ve birlikte yaşadığı Salih Durmuş'un da asker arkadaşı olduğu iddia edilen N.B., olduğu tespit edildi.

Katil zanlısı N.B.'nin olaydan bir gün önce Yalova'dan otobüsle Çorlu'ya geldiği, Melike Baştürk ve Salih Durmuş'u uzun süre takip ettiği tespit edildi. Polis, şüphelinin cinayetlerin işlendiği günün akşam saatlerinde Yalova'ya dönmek için otobüs bileti aldığını ancak otobüse binmediğini belirledi. Tekirdağ polisi çifte cinayet şüphelisi N.B.'yi yakalamak için geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.

 

Yolda yürürken saldırıya uğrayan çiftten bir acı haber daha
Yolda yürürken saldırıya uğrayan çiftten bir acı haber daha

 

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