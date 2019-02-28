MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriÇorlu'daki tren kazasÄ±nda makinistlere takipsizlik, â€˜aÄŸÄ±r kusurdanâ€™ 4 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
GeriGÃ¼ndem Çorlu'daki tren kazasÄ±nda makinistlere takipsizlik, â€˜aÄŸÄ±r kusurdanâ€™ 4 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
Mehmet YÄ°RUN/ÇORLU (TekirdaÄŸ),(DHA)
28.02.2019 - 19:33, Son GÃ¼ncelleme:

Çorlu'daki tren kazasÄ±nda makinistlere takipsizlik, â€˜aÄŸÄ±r kusurdanâ€™ 4 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Çorlu'daki tren kazasÄ±nda makinistlere takipsizlik, â€˜aÄŸÄ±r kusurdanâ€™ 4 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±

TEKlRDAÄž'Ä±n Ã‡orlu ilÃ§esinde 25 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ tren kazasÄ±yla ilgili Ã‡orlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturmada tren ÅŸefi HÃ¼seyin Kahraman, makinistler Halil AltÄ±nkaya ve Suat Åžahin ile siyasetÃ§iler, bÃ¼rokratlar, TCDD'nin Ã¼st yÃ¶netimi yer alan kiÅŸiler kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± karar verdi. BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, bilirkiÅŸi raporunda, 'kazanÄ±n meydana gelmesinde asÄ±l kusurlu' bulunan 4 kiÅŸi hakkÄ±nda da iddianame hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ã‡orlu'da geÃ§en yÄ±l Temmuz'da meydana gelen, 25 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 340 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± tren kazasÄ±nda, maÄŸdur ve mÃ¼ÅŸteki olan toplam 370 kiÅŸi adÄ±na Ã‡orlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 'Taksirle Ã¶lÃ¼me ve yaralanmaya neden olma' gerekÃ§esiyle, siyasetÃ§iler, bÃ¼rokratlar ve TCDD'nin Ã¼st yÃ¶netiminde yer alan kiÅŸiler baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma tamamlandÄ±. Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Galip YÄ±lmaz Ã–zkurÅŸun'un yaptÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada tren ÅŸefi HÃ¼seyin Kahraman, makinistler Halil AltÄ±nkaya ve Suat Åžahin hakkÄ±nda takipsizlik kararÄ± verildi.

ASIL KUSURLU 4 ÅžÃœPHELÄ°YE Ä°DDÄ°ANAME

Ã‡orlu Ã‡umhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, daha Ã¶nce hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporunda 'kazanÄ±n meydana gelmesinde asÄ±l kusurlu' bulunan, TCDD 1'inci BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ HalkalÄ± 14'Ã¼ncÃ¼ Demiryolu BakÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde Demiryolu BakÄ±m MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak gÃ¶rev yapan Turgut Kurt, Ã‡erkezkÃ¶y Yol BakÄ±m ÅžefliÄŸi'nde Yol BakÄ±m ve OnarÄ±m Åžefi Ã–zkan Polat, Yol BakÄ±m ÅžefliÄŸi'nde Hat BakÄ±m ve OnarÄ±m Memuru olarak gÃ¶revli Celaleddin Ã‡abuk ile TCDD bÃ¼nyesinde Ã§alÄ±ÅŸan ve geÃ§en MayÄ±s ayÄ±ndaki yÄ±llÄ±k umumi muayene raporunda imzasÄ± bulunan ve KÃ¶prÃ¼ler Åžefi Ã‡etin YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, hakkÄ±nda ise, Ã‡orlu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne iddianame hazÄ±rlanmasÄ±na karar verdi.

MAKÄ°NÄ°STLER SUÃ‡LAMALARI KABUL ETMEDÄ°

SavunmalarÄ± alÄ±nan tren ÅŸefi HÃ¼seyin Kahraman, makinistler Halil AltÄ±nkaya ve Suat Åžahin, saat 17.10 sÄ±ralarÄ±nda menfez Ã¼zerinden geÃ§erken, lokomotifin aniden kontrolsÃ¼zce bulunduÄŸu raydan yukarÄ±ya doÄŸru zÄ±pladÄ±ÄŸÄ± ve tekrar raya oturduÄŸu, sonrasÄ±nda seri ÅŸekilde fren attÄ±klarÄ±nÄ± ve acil durdurma butonuna bastÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Tren gÃ¶revlileri, olayÄ±n olduÄŸu yerde kendilerine daha Ã¶nceden bildirilen herhangi bir kÄ±sÄ±tlama bilgisi ya da olaÄŸan dÄ±ÅŸÄ± bilgi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, menfez ile ray arasÄ±ndaki toprak boÅŸalmasÄ±nÄ± Ã¶nceden bilebilmelerinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¶zle de gÃ¶rÃ¼lebilecek bir husus olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaparak, olay sonrasÄ±nda derhal kumanda merkezi ile ilgili kurum ve kuruluÅŸlara haber verdiklerini, yolculuk Ã¶ncesi ve esnasÄ±nda uygulanmasÄ± gereken prosedÃ¼rleri uyguladÄ±klarÄ±nÄ± beyan ederek suÃ§lamayÄ± kabul etmediler.

Tren ÅŸefi HÃ¼seyin Kahraman, makinistler Halil AltÄ±nkaya ve Suat Åžahin'in olay sÄ±rasÄ±nda alkolsÃ¼z olduklarÄ± ve kaza sÄ±rasÄ±nda trenin hÄ±zÄ±nÄ±n kazanÄ±n meydana geldiÄŸi verilen 110 km/saat hÄ±z limitinde olduÄŸu ve hÄ±z ihlalinin de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Tren gÃ¶revlileri, olay gÃ¼nÃ¼ kazanÄ±n meydana geldiÄŸi hat Ã¼zerinde aynÄ± gÃ¼n birden fazla trenin geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, hatta bir anormallik olmasÄ±nÄ± hissederek, makinistin seri fren yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, seri fren yapÄ±lmasÄ± neticesinde uzun sÃ¼rÃ¼klenme mesafesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ildiÄŸi ve meydana gelebilecek kayÄ±plarÄ±n artmasÄ±na engel olduklarÄ±nÄ± ve olayda kusurlu olmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SÄ°YASETÃ‡Ä°LER, TCDD ÃœST YÃ–NETÄ°MÄ°NE KAVUÅžTURMA YOK

Ã‡orlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n soruÅŸturmasÄ±nda, siyasetÃ§iler, bÃ¼rokratlar, TCDD'nin Ã¼st yÃ¶netimi yer alan kiÅŸiler hakkÄ±nda da kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± karar verdi.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

Ä°zleyen herkesi isyan ettirmiÅŸti! GÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Erzurum'da Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zler: 'BunlarÄ±n hiÃ§biri tesadÃ¼f deÄŸildi'

Prof. Dr. Beril DedeoÄŸlu hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±Â

KadÄ±kÃ¶y vahÅŸetinde kan donduran sÃ¶zler