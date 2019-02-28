Çorlu'daki tren kazasÄ±nda makinistlere takipsizlik, â€˜aÄŸÄ±r kusurdanâ€™ 4 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
TEKlRDAÄž'Ä±n Ã‡orlu ilÃ§esinde 25 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ tren kazasÄ±yla ilgili Ã‡orlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturmada tren ÅŸefi HÃ¼seyin Kahraman, makinistler Halil AltÄ±nkaya ve Suat Åžahin ile siyasetÃ§iler, bÃ¼rokratlar, TCDD'nin Ã¼st yÃ¶netimi yer alan kiÅŸiler kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± karar verdi. BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, bilirkiÅŸi raporunda, 'kazanÄ±n meydana gelmesinde asÄ±l kusurlu' bulunan 4 kiÅŸi hakkÄ±nda da iddianame hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Ã‡orlu'da geÃ§en yÄ±l Temmuz'da meydana gelen, 25 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 340 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± tren kazasÄ±nda, maÄŸdur ve mÃ¼ÅŸteki olan toplam 370 kiÅŸi adÄ±na Ã‡orlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 'Taksirle Ã¶lÃ¼me ve yaralanmaya neden olma' gerekÃ§esiyle, siyasetÃ§iler, bÃ¼rokratlar ve TCDD'nin Ã¼st yÃ¶netiminde yer alan kiÅŸiler baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma tamamlandÄ±. Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Galip YÄ±lmaz Ã–zkurÅŸun'un yaptÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada tren ÅŸefi HÃ¼seyin Kahraman, makinistler Halil AltÄ±nkaya ve Suat Åžahin hakkÄ±nda takipsizlik kararÄ± verildi.
ASIL KUSURLU 4 ÅžÃœPHELÄ°YE Ä°DDÄ°ANAME
Ã‡orlu Ã‡umhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, daha Ã¶nce hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporunda 'kazanÄ±n meydana gelmesinde asÄ±l kusurlu' bulunan, TCDD 1'inci BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ HalkalÄ± 14'Ã¼ncÃ¼ Demiryolu BakÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde Demiryolu BakÄ±m MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak gÃ¶rev yapan Turgut Kurt, Ã‡erkezkÃ¶y Yol BakÄ±m ÅžefliÄŸi'nde Yol BakÄ±m ve OnarÄ±m Åžefi Ã–zkan Polat, Yol BakÄ±m ÅžefliÄŸi'nde Hat BakÄ±m ve OnarÄ±m Memuru olarak gÃ¶revli Celaleddin Ã‡abuk ile TCDD bÃ¼nyesinde Ã§alÄ±ÅŸan ve geÃ§en MayÄ±s ayÄ±ndaki yÄ±llÄ±k umumi muayene raporunda imzasÄ± bulunan ve KÃ¶prÃ¼ler Åžefi Ã‡etin YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, hakkÄ±nda ise, Ã‡orlu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne iddianame hazÄ±rlanmasÄ±na karar verdi.
MAKÄ°NÄ°STLER SUÃ‡LAMALARI KABUL ETMEDÄ°
SavunmalarÄ± alÄ±nan tren ÅŸefi HÃ¼seyin Kahraman, makinistler Halil AltÄ±nkaya ve Suat Åžahin, saat 17.10 sÄ±ralarÄ±nda menfez Ã¼zerinden geÃ§erken, lokomotifin aniden kontrolsÃ¼zce bulunduÄŸu raydan yukarÄ±ya doÄŸru zÄ±pladÄ±ÄŸÄ± ve tekrar raya oturduÄŸu, sonrasÄ±nda seri ÅŸekilde fren attÄ±klarÄ±nÄ± ve acil durdurma butonuna bastÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Tren gÃ¶revlileri, olayÄ±n olduÄŸu yerde kendilerine daha Ã¶nceden bildirilen herhangi bir kÄ±sÄ±tlama bilgisi ya da olaÄŸan dÄ±ÅŸÄ± bilgi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, menfez ile ray arasÄ±ndaki toprak boÅŸalmasÄ±nÄ± Ã¶nceden bilebilmelerinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¶zle de gÃ¶rÃ¼lebilecek bir husus olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaparak, olay sonrasÄ±nda derhal kumanda merkezi ile ilgili kurum ve kuruluÅŸlara haber verdiklerini, yolculuk Ã¶ncesi ve esnasÄ±nda uygulanmasÄ± gereken prosedÃ¼rleri uyguladÄ±klarÄ±nÄ± beyan ederek suÃ§lamayÄ± kabul etmediler.
Tren ÅŸefi HÃ¼seyin Kahraman, makinistler Halil AltÄ±nkaya ve Suat Åžahin'in olay sÄ±rasÄ±nda alkolsÃ¼z olduklarÄ± ve kaza sÄ±rasÄ±nda trenin hÄ±zÄ±nÄ±n kazanÄ±n meydana geldiÄŸi verilen 110 km/saat hÄ±z limitinde olduÄŸu ve hÄ±z ihlalinin de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Tren gÃ¶revlileri, olay gÃ¼nÃ¼ kazanÄ±n meydana geldiÄŸi hat Ã¼zerinde aynÄ± gÃ¼n birden fazla trenin geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, hatta bir anormallik olmasÄ±nÄ± hissederek, makinistin seri fren yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, seri fren yapÄ±lmasÄ± neticesinde uzun sÃ¼rÃ¼klenme mesafesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ildiÄŸi ve meydana gelebilecek kayÄ±plarÄ±n artmasÄ±na engel olduklarÄ±nÄ± ve olayda kusurlu olmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SÄ°YASETÃ‡Ä°LER, TCDD ÃœST YÃ–NETÄ°MÄ°NE KAVUÅžTURMA YOK
Ã‡orlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n soruÅŸturmasÄ±nda, siyasetÃ§iler, bÃ¼rokratlar, TCDD'nin Ã¼st yÃ¶netimi yer alan kiÅŸiler hakkÄ±nda da kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± karar verdi.
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