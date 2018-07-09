Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika.. Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

    Son dakika.. Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

    Hürriyet Haber
    09.07.2018 - 13:51 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrilen trende hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı. Ölen 24 kişiden 12'si Uzunköprü nüfusuna kayıtlı.

    Uzunköprü- Halkalı seferini yapan, içinde 362 yolcu ve 6 personel bulunan yolcu treni dün saat 17.00’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi’nde devrildi. 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği kazada 24 kişi hayatını kaybetti. Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşları hastanede teşhis eden yakınları ise büyük acı yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. 

    Listeye göre ölenlerin 12'si Uzunköprü, 2'si Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi, 4'ü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, 2'si Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ve 2'si İstanbul nüfuslarına kayıtlı.

    Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle: Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.

    Uzunköprü Belediyesi, Twitter hesabında 'Başımız Sağ olsun' mesajıyla tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı:
    Son dakika.. Çorludaki tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

    Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen açıklama yaptı
    daha fazla video için
    Kazanın yaşandığı bölgenin gündüz görüntüleri
    daha fazla video için
    Etiketler: Tren kazası
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri