Çorlu'da tren faciası: En az 10 ölü, 73 yaralı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Edirne Uzunköprü’den 362 yolcu ve 6 personel ile Halkalı gitmek üzere 15.40’ta hareket eden yolcu treni saat 17.00 sıralarında Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen trende bulunan yolcular büyük korku ve dehşet yaşadı. Kazada en az 10 kişi öldü 73 kişi de yaralandı.

Kazada hafif yaralananlar ve yara almadan kurtulan yolcular vagonlarda bulunan yaralıları dışarı çıkartıp ilk müdahaleleri yapmaya çalıştı.

EKİPLER GÜÇLÜKLE ULAŞTI

Kazadan heman sonra bölgeye ilk olarak yakında bulunan Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner imle ile köylüler ulaşarak yaralılara yardım etti.

Kaza ihbarının ardından jandarma, polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitmek üzere hareket etti. Ancak bölgenin yoğun yağış alması ve yol olmaması nedeniyle kaza yerine ulaşmakta büyük güçlük çeken ekipler, raylardan 2 kilometre yürüyerek kaza yerine ulaştı. Bölgeye ulaşan sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

TRAKTÖRLER KULLANILDI

Yardım için traktörler, paletli araçlar ve helikopterler kullanıldı. Yaralılar, köylülere ait traktörlerle yakınlarda bulunan bir çiftliğe götürüldü. Çiftlikte kriz masası oluşturuldu. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunduktan sonra yaralıları ambulanslar ve hava ambulansları bölgeden alıp, hastanelere götürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait hava ambulansları da devreye sokuldu.

Çorlu Belediye Başkanlığı, kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaralılar için acil kan verilmesi çağrısında bulundu.

‘AŞIRI YAĞIŞLAR’

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, kazanın bölgede meydana gelen aşırı yağışlardan kaynaklandığı belirterek, “Kazanın aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile meydana geldiği tespit edilmiştir” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bölgeye giderek bilgi aldılar.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı telefonla aradı. Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da taziye mesajı yayınladı.

Başbakanlığın yazısı üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), tren kazasıyla ilgili geçici yayın yasağı getirildiği bildirildi.