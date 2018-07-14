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    Çorlu'da kaza yapan trenin vagonları kaldırılıyor

    İHA
    14.07.2018 - 14:05 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasının ardından devrilen vagonlar kaldırılmaya başlandı.

    Tekirdağ’ın Çorlu ile Muratlı ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana gelen ve 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından, devrilen vagonlar kaldırılmaya başlandı.

    Çorluda kaza yapan trenin vagonları kaldırılıyorHaydarpaşa'dan getirilen 150 tonluk vinçle kaldırılan vagonlar çekici trenlere yüklenerek Çorlu istasyonuna getiriliyor. Trenlerin tırlara aktarılarak karayoluyla Tekirdağ'dan götürüleceği belirtildi.

    Çorluda kaza yapan trenin vagonları kaldırılıyorKaza yerinde bulunan 5 vagondan 3'ünün kaldırıldığı, kalan 2 vagonu kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

    Çorluda kaza yapan trenin vagonları kaldırılıyor

    Çorluda kaza yapan trenin vagonları kaldırılıyor

     

    Etiketler: tren kazası , vagon
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