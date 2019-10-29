Çorlu’da fuhuş operasyonu: 4 kadın gözaltında
TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde sosyal medya üzerinde kendilerine müşteri bularak para karşılığında ilişkiye girdikleri belirtilen 4 kadın gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, özel bir ekip kurarak sosyal medya üzerinden erkeklerle iletişim kurarak para karşılığı fuhuş yapan kadınları belirledi. Kadınları bir süre takip altın alan ekipler, bulundukları evlerde para karşılığı fuhuş yapan 4 kadına gözaltına aldı. Çorlu Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen, kadınlar emniyete götürülerek ifadeleri alındı.
Özellikle sosyal medya üzerinden erkeklere iletişime geçen K.Ş., F.F., B.D. ve M.D. isimli kadınların polislerin kendilerini takip etme ve yakalama durumlarına karşı sürekli olarak ev değiştirdikleri ifade edildi. Müşterilerinin polis olma durumuna karşı da farklı tedbirler aldıkları önce konuştukları ve eğer kendilerine güven vermeyen erkekler ile birlikte olmadıkları ortaya çıktı. Gözaltındaki kadınlarla ilgili soruşturma sürüyor.
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