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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ) (DHA)
Haber Giriş: 09.01.2020 - 14:29,Son Güncelleme:/

Çorlu'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Çorlu'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Emir Biçer (31) yaşamını yitirdi, Boğaçhan Ç. ise ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı Alipaşa Mahallesi'nde bulunan kafenin önünde meydana geldi. Emir Biçer ile arkadaşı Boğaçhan Ç. kafede otururken, daha önceden husumetli oldukları D.O., Ö.T. ve A.C. geldi. Kafede, iki grup arasında çıkan tartışma araya girenler tarafından sonlandırıldı.

Emir Biçer ile Boğaçhan Ç., bir süre sonra kafeden ayrılırken, diğer 3 kişi de arkalarından çıktı. Taraflar arasında dışarıda yeniden tartışma çıkarken kısa sürede büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü.

Emir Biçer, boğazına aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Arkadaşı Boğaçhan Ç. ise ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Boğaçhan Ç.'yi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olay sonrası D.O., Ö.T. ve A.C.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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