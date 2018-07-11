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    Çorlu yakınlarındaki kaza sonrası ara verilen tren seferleri yeniden başladı

    AA
    11.07.2018 - 07:49 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından ara verilen seferler İstanbul Halkalı'dan kalkan trenle yeniden başladı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya hareket eden tren Edirne'ye ulaştı.

    Halkalı'dan dün saat 21.40'ta yola çıkan Bosfor Ekspresi 02.32'de Edirne Garı'na geldi. Garda kısa bir süre duran tren, yolcularını indirmesi sonrası Kapıkule Garı'na hareket etti.

    Yolcular, Kapıkule Garı'nda pasaport kontrolleri için trenden inerek işlemlerini yaptırdı.

    Bosfor Ekspresi yolcularından Veysel Erdin, trene binerken az da olsa yaşadığı tedirginliğin bir süre sonra geçtiğini söyledi.

    Çorlu yakınlarındaki kaza sonrası ara verilen tren seferleri yeniden başladıBizhan Pakdel de kazanın olduğu yerden yavaş geçtiklerini ve bu nedenle trenin Edirne'ye biraz tehirli geldiğini belirtti.

    Tren, pasaport kontrollerinin ardından 39 yolcusuyla Sofya'ya doğru yoluna devam etti.

    Çorlu yakınlarındaki kaza sonrası ara verilen tren seferleri yeniden başladıTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen pazar günü bir yolcu treni vagonlarından bazılarının raydan çıkması sonucu devrilmişti. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 318 kişi yaralanmıştı.

    Çorlu yakınlarındaki kaza sonrası ara verilen tren seferleri yeniden başladı

     

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    Etiketler: tren seferleri , tren kazası , Bulgaristan
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