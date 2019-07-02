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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ece ÇELİK
02.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çorak topraklardan öğrencilere burs çıkacak

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Çorak topraklardan öğrencilere burs çıkacak

Karaman’a bağlı Göktepe Belediyesi’nin başkanı Mustafa Doğan, bölge halkıyla birlikte belediye sınırlarında 50 yıldır işlenmemiş arazilere nohut ekti. Doğan, organik tarımla elde ettikleri nohutları online olarak satarak Göktepeli üniversite öğrencilere burs vermeyi planlıyor.

Karaman’ın Sarıevler ilçesine bağlı Göktepe Belediyesi şimdilerde sıradışı bir telaş yaşıyor. Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan, 20 Nisan’da belediye sınırlarında 40-50 yıldır hiç ekilmemiş araziye bölge halkıyla birlikte nohut ekti. 1500 metre yükseklikte olan 60 dönüm arazinin üzerinde çalışan bölge halkı nohutların geliriyle Karamanlı üniversite öğrencilerine burs verecek. Doğan, “Bölgemizde ekilip biçilmeyen çok fazla arazi var. Bu alanlarda üretime geçilmesi için nohut ekmeye karar verdik. Geri kalan arazilere buğday ekeceğiz. Bunu badem ve ceviz ağaçları izleyecek” dedi. Geçen hafta nohutların filizlendiğini söyleyen Doğan, Göktepeli öğrencilerin ailelerinin bu projeye özel olarak destek verdiğini vurguladı. Üretilen nohutların online olarak satılacağını anlatan Doğan, “Doğal ürünlerimiz var ancak satıp pazarlamada eksiğimiz var. Online olarak satacağımız ürünler hem çocuklarımıza burs olarak geri dönecek hem de Göktepe’nin organik ürünleri tüketiciye ulaşmış olacak” diye konuştu.

Çorak topraklardan öğrencilere burs çıkacak

‘ÜRETTİĞİNİ PAYLAŞAN BİR GENÇLİK’

Belediye başkanlığı döneminden önce Esentepe Yardım ve Dayanışma Derneği’nin başkanlığını yürüttüğünü söyleyen Doğan, “Biz Esentepe’li doktorlardan öğretmenlerden, esnaflardan düzenli olarak bağış topluyoruz. Bu rakam yıllık 40 bin TL’yi buluyor. Bu parayla da gençlerimize burs sağlıyoruz. O dönemden bu yana gençlerle aktif ilişkim var. Yaz aylarında memleketlerine geldiklerinde ağaç ekiyorlar, mezarlıkları temizliyorlar, çevreyi düzenliyorlar. Hep birlikte yaşadıkları yere katkı sağlamaktan çok mutlu oluyorlar. Birlikte üreten, çalışan bir gençliğimiz var” ifadelerini kullandı. Konya’dan Artvin’e pek çok farklı şehirde okuyan Göktepeli öğrenci olduğunu belirten Doğan, “Sadece burs bulayım onu harcayayım diyen değil, doğup büyüdüğü yere ve memleketine bir şeyler katmaktan onur duyan gençler yetiştiriyoruz” dedi.

Çorak topraklardan öğrencilere burs çıkacak

İLK HASAT TEMMUZ SONUNDA

TEMMUZ ayı sonunda, öğrencilere burs sağlayacak nohutlar toplanmaya başlanacak. 15 Ağustos’ta ise nohutlar satışa çıkacak. Doğan, satış için açacakları internet sitesinin çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu örnek alıp almadığını sorduğumuz Doğan, “Ben köy enstitüleri geçmişinden geliyorum. Bu insanın içinden gelen bir olay. Memleketi için iyi bir şey yapan insanlardan elbette etkileniyoruz” yanıtı verdi.

Çorak topraklardan öğrencilere burs çıkacak

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