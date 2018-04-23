Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Çöpten sıçrayan alevler otomobili yaktı

    Çöpten sıçrayan alevler otomobili yaktı

    Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)
    23.04.2018 - 06:52 | Son Güncelleme:

    İstanbul Güngören’de çöp kutusundan sıçradığı iddia edilen alevler nedeniyle bir otomobil yandı.

    Yangın, Tozkoparan Mahallesi Süvari Sokak’ta saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp kutusu yanına bırakılan plastik maddeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler çöpün yanında park halinde bulunan 34 HL 5163 plakalı otomobile sıçradı. Aracın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle otomobilin ön kısmında hasar oluştu. Uzman itfaiye erleri ise yangınla ilgili bir süre incelemelerde bulundu.

    Öte yandan, polis ekipleri de olay yerine gelerek otomobil yangınıyla ilgili araştırma yaptı. Şerit çekilerek kapatılan sokakta Olay Yeri İnceleme polisleri delil aradı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çöpten sıçrayan alevler otomobili yaktı

    Etiketler: Güngören , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri