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    Çöpten çıkan vahşet!

    İHA
    10.07.2018 - 15:10 | Son Güncelleme:

    Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir çöp konteynerinde, bezle boğularak öldürülmüş bebek cesedi bulundu.

    Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, Ekşiliyurt Mahallesi Ortaca-Dalyan yolu üzerindeki çöp konteynerinde ölü bir bebeğin bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar sonrası olay yerine güvenlik güçleri ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları ilk belirlemelere göre bebeğin birkaç saat önce dünyaya geldiği, göbek bağının henüz düşmediği belirlendi.

    Yeni doğmuş kız bebek üzerinde yapılan ilk incelemede bezle boğularak öldürüldüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: bebek ölümü , öldürülen bebek
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