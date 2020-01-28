Çöpte bulunan felçli köpek sahiplendirildi

Bucak ilçesindeki çöp toplama alanında, 23 Ocak Perşembe günü, hayvanseverler, arka ayakları felçli halde ölüme terk edilmiş sokak köpeği buldu. Köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından teslim alınarak, Burdur MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Arka ayaklarının uzun süredir felçli olduğu ve sürekli yattığı için vücudunda yaralar oluştuğu tespit edilen köpek, veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Çekilen röntgen filminde geçirdiği kaza nedeniyle omuriliğinde ciddi yaralanmalar olduğu belirlenen köpek, tedavisinin ardından İstanbul'da yaşayan bir hayvansever tarafından sahiplenildi. Köpek dün yeni sahibine götürüldü.



Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, köpeğe 'Cansu' adının verildiğini belirterek, "İçimiz buruktu. Şimdi mutluyuz. İnsani bir görev yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Cansu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından MAKÜ Hastanesi'ne getirilmişti ve burada film ve röntgen çekildi. Tetkikleri yapıldı, geç kalındığı için yapılacak bir şey olmadığı belirtildi. Hocalarımız bundan sonraki yaşamını felçli sürdüreceğini söyledi. Yuva arayışına geçtik. Cansu adını verdiğimiz kızımız bir hayvansever tarafından sahiplenildi. Ömür boyu bakımını üstlendiler. Sağ olsun, var olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.