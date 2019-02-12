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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)
12.02.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

'Çöpte bulduk' dediler ama... Paha biçilemiyor

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Denizli'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 200'er bin dolara satmaya çalıştıkları 2'si yaklaşık 1000 yıllık, diğer 2'sinin de 1600-1700 tarihleri arası döneme ait olduğu belirlenen 4 tarihi kitap ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Hazreti İsa'nın doğumu ve Meryem Ana'yla buluşmasının resimlerle tasvir edildiği, altın yaldızla işlenmiş kitapları çöplükte bulduklarını ileri süren 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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  • Paha biçilemeyen tarihi 4 kitapla yakalanan şüpheliler tutuklandı
  • Paha biçilemeyen tarihi 4 kitapla yakalanan şüpheliler tutuklandı
  • Paha biçilemeyen tarihi 4 kitapla yakalanan şüpheliler tutuklandı
  • Paha biçilemeyen tarihi 4 kitapla yakalanan şüpheliler tutuklandı
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, tarihi eser niteliği taşıyan 4 kitabın satılmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri bir süre takibe aldı. Takibin ardından geçen 10 Şubat'ta harekete geçen polis, şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 200'er bin dolara satmaya çalıştığı altın yaldızla işlenmiş 4 kitaba da el konuldu. Şüphelilerin, polisteki sorgularında tarihi eserleri çöplükten bulduklarını ileri sürdü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

HAZRETİ İSA'YI TASVİR EDEN 1000 YILLIK KİTAP

Ele geçirilen tarihi eserler Denizli Müze Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi görevlilerince incelemeye alındı. Tarihi kitapların yapılan incelemenin ardından orijinal ve paha biçilemeyen eserler olduğu tespit edildi.

Papirüs kağıt üzerine altın yaldızlı işlemelerin olduğu kültür varlığı kitaplardan 2'sinin yaklaşık 1000 yıllık diğer 2'sinin de 1600-1700 tarihleri arası döneme ait olduğu belirlendi. Deri ciltli kitapların iç yapraklarının erguvan renginde olması ise eserlerin dönemin saray ailesi tarafından talep edilmiş olabileceği bildirildi.

Kitapların Süryanice ve Aramice yazılmış oldukları belirtilirken, dünyayı çeviren burçlar ve ayrıca hayat ağacı, çift başlı kartal, ölen kişilerin ruhları ile ilgili konuları ve Meryem Ana'nın müjde sahnesini tasvirlediği ve İsa'nın buluşma figürünün bulunduğu değerlendirildi.

''TARİHİ ESERLER SURİYE'DEN GETİRİLMİŞ OLABİLİR''

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fayriye Bayram, kitapların tarihi değerlerinin yüksek olduğunu belirterek şöyle dedi:
"Kitapların tarihi değerlerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ele geçirilen kitapların 2'si minyatürlü 2'si ise sadece yazılardan oluşuyor. Yazıdan oluşan el yazmaları, erguvan rengi parşömenler üzerine altın yaldızla yazılmış. Bu tür kitaplar saray ve üst düzey insanların talep ettikleri kitaplardır. Bu kitapların tarihi 1000 yıla kadar uzanıyor olabilir. Diğer minyatürlü kitaplardan biri Shakespeare'in bir romanının resimlenmesiydi. Kitaplar Türkiye'ye Suriye'den getirilmiş olabilir. Kitaplardan bazı bölümler kesilmişti. Son yıllarda Suriye'deki müzelerden çok sayıda tarihi eser kaçırıldı. Özellikle Türkiye'de çok sayıda el yazmaları ele geçiriliyor. Ele geçirilen kitaplardan 2'si Aramice yazılmış. Bu nedenle eserlerin o bölgeye ait olabileceğini düşünüyorum."

Çöpte bulduk dediler ama... Paha biçilemiyor

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