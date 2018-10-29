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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
29.10.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

Çöpte bulduğu kitap hayatını değiştirdi

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Kayseri'de Batuhan Yüksel'in (23) hayatı çocukluk döneminde çöp konteynerinden kağıt toplarken bulduğu kitapla değişti. Şimdi yüksek lisans öğrencisi olan Yüksel, satın aldığı ve çöplerden topladığı, içinde 100 yıllık tarihe sahip ikinci el kitapların da bulunduğu kitapçıda hem kendisi okuyor hem de öğrencilere kaynak sağlıyor.

Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Tennuri Mahallesi'nde içinde 10 bine yakın kitap, dergi, fotoroman ve ansiklopedinin bulunduğu kitabevinin işletmeciliğini yapan ve burayı '2'nci el kitapların huzurevi' olarak adlandıran Batuhan Yüksel, kitaplara olan ilgisini şöyle anlattı:

"Erciyes Üniversitesi Ermeni Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Kitaplara ilgi duymamın nedeni, çocukluk dönemimde çöplerden kağıt toplarken bulduğum Emile Zola'ya ait 1943 yılı baskılı 'Nana' isimli kitap oldu. Bulduğum kitap, benim kitaplara olan bakışımı değiştirdi. Üniversitede hafta sonları çalıştığım bu kitabevini bir süre sonra devraldım. 10 bine yakın eserin yer aldığı dükkanımda bulunan kitapların hepsi ikinci el olup, çöp konteynerlerinden, hurdacılardan, bit pazarlarında ve hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının sattığı kütüphanelerden topladım. Hepsinin bakımını temizliğini yapıyor, raflara öyle koyuyorum" dedi.

100 YILLIK YAZILI ESERLERİ NAFTALİNLE KORUYOR

Kitabevinde baskı tarihi 100 yılı aşan Osmanlıca ve farklı dillerde birçok taş baskı eserin bulunduğunu belirten Yüksel, "Çalıkuşu'nun ilk baskısı olmak üzere birçok kitap var. Tarihi 100 yılı aşkın olan eserleri, naftalinlere sararak böceklerden korumak için özel bir çantada saklıyorum. Çok fazla kitap okuyan biri değildim. Okuduğumda ne kadar cahil kaldığımı düşünerek üzülüyorum. Burada roman ve kitapların yanı sıra farklı türde birçok kitap, dergi, ansiklopedi gibi yazılı eser var. Kitapları değerine göre alıp satıyorum.  Ancak, orta ve lise öğrencilerinin dönem ödevleri, yüksek lisans bitirme tezleri için gelen öğrencilere kaynak bulabilmek için ücretsiz olarak yardım ediyorum" diye konuştu.

Çöpte bulduğu kitap hayatını değiştirdi

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