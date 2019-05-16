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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)
16.05.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Çöpe atılan bebek davasında flaş gelişme! Rapor çıktı...

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Çöpe atılan bebek davasında flaş gelişme! Rapor çıktı...

ERZURUM'da evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen bebeğini poşete koyup çöpe atan Ayten Kağızmanlı (24) ile annesi Fadime Kağızmanlı'nın (48) yargılanmasına devam edildi. Atatürk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen raporda, Fadime Kağızmanlı'nın cezai ehliyeti tam çıktı.

Pasinler ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde 28 Ağustos 2018'de meydana gelen olayda, Kayseri'den Erzurum'a gelen Ayten Kağızmanlı, misafir olduğu evin tuvaletinde doğum yaptı.

Ayten Kağızmanlı, durumu annesi Fadime Kağızmanlı'ya anlattı ve evlilik dışı birliktelikten dünyaya getirdiği erkek bebeğini çöpe atmaya karar verdi. Fadime Kağızmanlı, poşete koyduğu torununu çöp konteynerine attı.

Sabah namazı için bölgedeki Hasan Dede Camii'ne giden Seyfettin Çiftçi, çöp konteynerinden gelen bebek ağlama sesini duydu. Çöpte poşet içinde bebek olduğunu gören Çiftçi, cami imamı Kamil Turgut'tan yardım istedi. İmam Kamil Turgut ve Seyfettin Çiftçi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen ambulansla bebek hastaneye kaldırılırken, polis, yaptığı araştırmanın ardından Ayten Kağızmanlı ve annesi Fadime Kağızmanlı'yı gözaltına aldı. Tedavisi tamamlanan bebek, Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ayten Kağızmanlı ve Fadime Kağızmanlı ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

20 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Anne ve kızı hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soya ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mart ayında görülen ilk celsede, komşusunun akrabası Y.M. ile ilişkiden hamile kaldığını belirten Ayten Kağızmanlı, "Sancılarım tutunca gece tuvalette doğum yaptım. Bebeği poşete koyarak anneme verdim. Bebeğin öleceğini düşünmedim. Babamdan korktuğum için bebeği dışarıya bıraktım çok pişmanım" dedi.

'ÜŞÜMEMESİ İÇİN POŞETİN AĞZINI BAĞLADIM'

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirten anneanne Fadime Kağızmanlı ise "Kızım bana çok yalvardı 'Anne ne olur babam duymasın' dedi. Evlat işte dayanamıyorsun.

Yalın ayak evden çıkmışım o şokla. Bebeği çöpe atmamı istedi. Ben 'yazık, günah olur, camiye bırakalım' dedim. Camiye gittim, ancak kapısı kapalıydı. Hemen karşısındaki çöp konteynerine bıraktım.

İçerisinde karton kutular vardı, onların üzerine koydum. Panikten göbek bağını da kesmemiştik. Kesmiş olsaydık zaten bebek yaşamazdı. Poşetin ağzını üşümemesi için bağlamıştım" diye konuştu.

Mahkeme, Fadime Kağızmanlı'nın cezai ehliyetinin olup, olmadığını tespiti için Erzurum Atatürk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na sevkini istedi. Burada yapılan muayene sonucu Fadime Kağızmanlı'nın akıl sağlığı yerinde çıktı.

Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan mahkemeye gönderilen yazıda, Fadime Kağızmanlı'nın cezai ehliyetinin tam olduğu rapor edildi. 14 Mayıs'ta yeniden hakim karşısına çıkan anne kız çok pişman olduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti Ayten ve Fadime Kağızmanlı'nın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Heyet, bebeğin babası olduğu iddia edilen Y.M.'nin müşteki sıfatıyla ifadesinin alınması için Kayseri'nin Develi ilçesi Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazdı.

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