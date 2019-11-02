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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
02.11.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Çöpe atılan Atatürk fotoğraflarına çocuklar sahip çıktı

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İZMİT'te çöpe atılan çerçeveli 6 adet Atatürk fotoğrafına çocuklar sahip çıktı. Fotoğrafları çöpten alarak elleri ve kıyafetleriyle temizleyen çocukları gören Şevkiye Yalın, fotoğrafları çöpe atanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmit'in en yoğun caddelerinden olan Yürüyüş Yolunda 5 küçük çocuğun ellerinde çerçeveli 6 Atatürk fotoğrafı ile yürüdüklerini gören Şevkiye Yalın, meraklanıp, onların peşinden gitti. Yalın, bir süre sonra çocukları durdurarak fotoğrafları nereden aldıklarını sordu. Şevkiye Yalın, çocukların fotoğrafları çöpte bulduklarını söylemesi üzerine cep telefonu ile fotoğraf ve video çekmeye başladı. Küçük çocukları fotoğrafları teslim etmeleri için bölgedeki polis merkezine götüren Yalın, Atatürk fotoğraflarını çöpe atanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bir bankta dinlendiği sırada çocukları gördüğünü söyleyen Şevkiye Yalın, İzmit yürüyüş yolunda dinlenirken bir baktım ki, 5 tane çocuk ellerinde çerçeveli 6 tane Atatürk posteriyle gidiyorlar. Dikkatimi çekti ve arkalarından gittim. Onları otururken buldum. Sorduğumda, tren garının o tarafta çöpe atılmış vaziyette bulduklarını söylediler. Çocuklar sahip çıkmış posterlere. Ondan sonra çocukları alıp karakola götürdüm. Karakolda gerekli işlemi yaptılar. Tutanak tuttular. Ben de şikayetçi oldum" dedi.

Çocukları kutlayan Yalın, "Bu şekilde Atatürk'ü zedeleyici bir harekette bulunulması çok içime dokundu. O çocukları gönülden kutluyorum. O çocuklar benim için kahramandır. Atatürk'e sahip çıkmışlar. Ben de sahip çıkarak gerekli mercilere bildirdim. Adalet ile inşallah bunu yapanlar da bulunacak. Buna inanıyorum. Adalete güveniyorum. Bizim Atamıza vefamız bu. Biz annemizin, babamızın resimlerini çöpe atabilir miyiz? Atamayız. Eski de olsa bir kenarda tutarız. Yasalarımız da bunu emrediyor. Atatürk'ü koruma yasası bunu emrediyor" diye konuştu.

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