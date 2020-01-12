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Haber Giriş: 12 Ocak 2020 - 19:01, /

Çöp konteynerinde bulundu! Temizlik işçileri son anda fark etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çöp konteynerinde ceset bulundu.

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Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti.

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Poşetin içinde 40-45 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise haber verdi.

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Ölen kişinin kimlik tespitine çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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