Çöp kamyonundan çıkan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor

İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi, Ilgaz Sokak'ta dün akşam saatlerinde çöp toplama kamyonunda pres işlemi öncesinde battaniyeye sarılı çöp poşetinde kanlar içinde ceset olduğunu fark eden belediye temizlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Belediye görevlileri kamyonu durdururken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cesedin, kesilen kol ve bacakları da bir üst sokaktaki çöp konteynerinde bulundu. Cesedin tüm parçaları otopsiye dahil edilmek üzere morga götürüldü.

Polis ekipleri, emniyet ve jandarmaya yapılan kayıp müracaatlarından ölen kişinin kimliğine ulaşmaya çalışırken, cinayet büro ekipleri de cinayet zanlılarını tespit edip yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattı.

Kimlik tespiti için alınan DNA ile diğer örnekler, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Otopside cesedin kafasında kemik kırığı ve kafa içerisinde kanama tespit edildiği de belirtildi.