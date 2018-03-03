Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Çöp kamyonu karşı yöne geçip 2 otomobile çarptı, alkollü sürücü kaçtı

    Çöp kamyonu karşı yöne geçip 2 otomobile çarptı, alkollü sürücü kaçtı

    Muhammet KAÇAR/RİZE (DHA)
    03.03.2018 - 15:43 | Son Güncelleme:

    RİZE’de çöp kamyonu demir bariyerleri aşıp karşı yönde park halindeki 2 otomobile çarptı. Otomobillerden biri mobilya mağazasına girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü Yusuf Ş., 1.20 promil alkollü çıkarken, polisin kaza tutanağı tuttuğu sırada olay yerinden kaçtı.

    Kaza, saat 01.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi Yeni Şehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Rize Belediyesi adına çöp toplayan özel bir şirkette çalışan Yusuf Ş.’nin (32) kullandığı 34 YN 781 plakalı çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu demir bariyerleri aşıp geçtiği karşı yönde park halindeki 06 AN 4000 ve 53 AN 408 plakalı 2 otomobile çarptı.

    Çöp kamyonu karşı yöne geçip 2 otomobile çarptı, alkollü sürücü kaçtıOtomobillerden biri mobilya mağazası vitrininden içeri sürüklendi. Sürücü Yusuf Ş. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, çöp kamyonu ve 2 otomobil ile mobilya mağazasında maddi hasar meydana geldi.

    Çöp kamyonu karşı yöne geçip 2 otomobile çarptı, alkollü sürücü kaçtıOlay yerine gelen polis ekipleri sürücü Yusuf Ş.’yi alkol testine tabi tuttu. 1.20 promil alkollü çıkan ve ehliyetine el konulan sürücü Yusuf Ş., polisin kaza tutanağı tuttuğu sırada olay yerinden kaçtı.

    Çöp kamyonu karşı yöne geçip 2 otomobile çarptı, alkollü sürücü kaçtıPolisin çevrede aradığı sürücü bulunamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaza anı 2 ayrı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Çöp kamyonu karşı yöne geçip 2 otomobile çarptı, alkollü sürücü kaçtı

    Etiketler: Rize , çöp kamyonu , trafik kazası , kaza , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri