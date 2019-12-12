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Okan ÇALIŞKAN/MERSİN (DHA)
12.12.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

Çöp deposunda bebek cesedi bulundu

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Çöp deposunda bebek cesedi bulundu

Mersin'de çöp deposu içerisinde bebek cesedi bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi çöp deposunda öğle saatlerinde çalışma yapan görevliler, çöplerin içerisinde bir bebek cesedi olduğunu fark etti. Görevliler, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen çok sayıda polis, cesetle ilgili inceleme başlattı. Bir sokak hayvanı tarafından eşelenerek ortaya çıkarıldığı tahmin edilen ve çöplerin arasından çıkarılan bebeğin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, cesetle ile ilgili olarak geniş çaplı araştırma başlattı.

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