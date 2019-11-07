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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çöp dağlarına izin vermem

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Çöp dağlarına izin vermem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir gündemde olan Maltepe Belediyesi’ndeki temizlik işçilerinin grevini hatırlatarak “Bizi yeniden hani Erdoğan’ın çok sık söylediği var ya ‘çöp dağları, çöp dağları’; o noktaya taşımak istiyorlar. Buna kesinlikle izin vermeyeceğim” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında Ankara’ya gelen yaklaşık 1500 Maltepeli ile CHP Genel Merkezi’nde buluştu. Edinilen bilgiye göre basına kapalı toplantıda Kılıçdaroğlu şunları söyledi:  “Belediye başkanının mesaisi olmaz. 24 saat belediye başkanı görev başındadır. O beldede yaşayan herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamak için elinden gelen çabayı gösterecek. Bir yerde çocuk aç mı yatıyor yatağa, o gece o çocuğun karnı doymadan evine gidip uyumayacak. İstanbul’un sorunları fazla, göreceksiniz hep beraber İstanbul’un sorunlarını 5 yıl içinde, Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında büyük ölçüde çözeceğiz.

YENİ SİYASET FELSEFEMİZ

Bizim siyaset anlayışımızda A Partili, B Partili yoktur. Hepsine hizmet etmek belediye başkanının görevidir. Dolayısıyla ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. Ben bizim insanımızın ferasetine güveniyorum. Çünkü o hizmeti götürdüğü zaman sonunda vatandaş diyecek ki ‘Oy vermedim ama bana hizmet getiriyor. Demek ki, benim bu belediye başkanına oy vermem lazım’ diyecek. Kızmadan, dökmeden, dağıtmadan, kavga etmeden bütün herkesi kucaklamak bizim yeni siyaset felsefemizin ana unsuru.

Kim olursa olsun, kimliği farklı olabilir, yaşam tarzı farklı olabilir, inancı farklı olabilir; ayrım yapmamak zorundayım. Yoksul mahallelere biraz daha fazla hizmet götüreceksin, çünkü o mahalleler çok ihmal edildi. Bunları sağlayacak olan belediye başkanı ama belediye başkanının bütçesidir. Para olacak ki bütün bu hizmetleri yapacak. Dolayısıyla bütçedeki paranın da adil dağıtılması lazım. Bütün parayı bir yere verirseniz bütün diğer hizmetleri ihmal etmiş olursunuz. Dolayısıyla o denge içinde hizmetleri aksatmayacak bir denge içinde bunun sürdürülmesi lazım.

BAŞKANDAN FAZLA ALAN İŞÇİLER

Belediyelerin bütçeleri malum, borçları malum, alacakları malum. Bütçesinde geliri var, bütçesinde gideri var, işçiye ne kadar ödenecek, memura ne kadar ödenecek, asfalta, diğer harcamalar ne olacak, yoksullara ne tür yardımlar yapılacak bunların hepsi bir şekliyle bütçelerde var. Dolayısıyla bizim belediyelerimizin olduğu yerde sendikalar da var. Sendikalar başımızın üstüne, hiç itiraz etmiyoruz. İşçi de hakkını alacak ama işçi belediyeden ‘Bütün parayı bana verin, Maltepelilere hizmet etmeseniz de olur’ derse biz ona dur deriz, o doğru değil. Ücret sendikacılığına karşıyız. Türk-İş’in Genel Kurulu’nda da söyledim, DİSK’in Genel Kurulu’nda da söyledim. Şu anda bizim belediye başkanlarımızdan fazla ücret alan işçilerimiz var. Tamam kardeşim ücretini al, grev yapacağım diyorsun, bizi yeniden hani Erdoğan’ın çok sık söylediği var ya ‘çöp dağları, çöp dağları...’ O noktaya taşımak istiyorlar. Buna kesinlikle izin vermeyeceğim.

Biz adaletten yanayız. O zaman sen de adaletten yana olacaksın. Ücret istiyorsan adalete uygun olacak ücretin. Biliyorum Şişli Belediyesi’nde işçilerimiz var, devletin genel müdüründen fazla aylık alıyorlar. Her şeyin hakkı hukuku olacak. Çünkü tüyü bitmemiş yetimden aldığımız vergilerle belediyeleri yönetmeye çalışıyoruz. Belediyeler bu görevi yaparken de hakka, hukuka uygun davranacaklar.”

 

 

CUMHURİYET’İN KURULUŞU SIRADAN DEĞİL

- “CUMHURİYET böyle oturulup da bir günde kurulan bir idare şekli değil. Bir saltanatı yıkıyorsunuz, vatandaşın kendi ülkesinde özgürce yaşamasına olanak sağlıyorsunuz, Cumhuriyet’in kurumlarını kuruyorsunuz, sosyal devleti inşa ediyorsunuz. Bize bu imkânları sağlayanların lideri Gazi Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşlarıdır, şehitlerimizdir, gazilerimizdir. Vatan toprağının her karışında şehitlerimizin kanı vardır, annelerin gözyaşı vardır, gazilerimiz vardır. O nedenle Cumhuriyet’in kuruluşu sıradan bir kuruluş değildir. Bunu herkesin ama hepimizin bilmesi lazım.”

İÇİŞLERİ’NE RAPOR TEPKİSİ

CHP’nin Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta düzenlenen saldırıyla ilgili hazırladığı ‘Çubuk Linç Girişimi Raporu’na karşı İçişleri Bakanlığı’nın ‘CHP’nin Çubuk Raporundaki İddialara İlişkin Gerçekler’ adında bir rapor hazırlaması iki tarafı karşı karşıya getirdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Yargı sürecine müdahale edilmiştir. Suçu öven, suçluyu kayıran, yargıya müdahale eden İçişleri Bakanı, İçişleri Bakan Yardımcısı, ilgili kişiler, bu raporu hazırlayanlarla ilgili hukuki süreci başlatacağız” dedi.

Engin Özkoç TBMM’de yaptığı basın toplantısında şunları söyledi: “Bakanlık raporunda olayda bir organizasyon bulunmadığını, basit bir protesto olduğunu söylüyor. Daha da komiği Genel Başkanımızın izdiham içerisinde kaldığını söylüyor. Suç işleyen, taş fırlatan, sığındığı evin camını kıran, aracın camını kıran bu kişiler tespit edildi. Katılan kişiler suç işlemişlerdir. Suçları açık bir şekilde görüntülerle ve ifadeleriyle sabittir. Şehitler, bu vatanın evlatlarıdır. CHP’yi şehit cenazesinde bulunmaktan hiçbir haddini bilmez alıkoyamaz.” -ANKARA

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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