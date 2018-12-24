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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)
24.12.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Çöp ayrıştırma tesisinde bulunan parçalanmış cesedin kimliği belli oldu

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Çöp ayrıştırma tesisinde bulunan parçalanmış cesedin kimliği belli oldu

ORDU’nun Altınordu ilçesinde, çöp ayrıştırma tesisinde bulunan parçalanmış erkek cesedinin, Irak uyruklu Hüseyin Kalas’a (17) ait olduğu belirlendi. Günlük 500 ton çöpün işlendiği tesiste gece boyu süren aramalarda cesede ait başka uzuvlara da rastlanırken, olayla ilgili Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde bulunan, Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp ayrıştırma tesisinde çalışan işçiler, çöpler arasında dün erkek cesedi parçası buldu. İşçilerin durumu hemen polise haber vermesi üzerine tesisteki çalışma durduruldu. Kentte daha önceden 3 kayıp ihbarının yapılması üzerine, birden fazla kişiye ait ceset parçası çıkabileceği ihtimali üzerinde durularak büyük çaplı çalışma başlatıldı. Kentte, günlük 500 ton çöpün toplanıp işlendiği tesiste gece boyunca da devam eden çalışmalarda, cesedin baş ve kolları dışında diğer kayıp uzuvlara da ulaşıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri cesedin, Altınordu ilçesinde oturan Irak uyruklu Hüseyin Kalas’a ait olduğunu belirledi. Ailesi tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgunda teşhis edilen cesedin parçaları, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, kent merkezindeki MOBESE kameralarını ve diğer çöp konteynerlerini de incelemeye alarak, cesedi çöpe atanların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, olayla ilgili olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

'HALI SAHAYA GİDİYORUM' DİYEREK EVDEN AYRILMIŞ

Cesedi parçalanmış halde bulunan Hüseyin Kalas’ın, halı sahada top oynamak için cumartesi akşamı evden ayrıldığı, gece geri dönmeyince de ailesi tarafından polis merkezine kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıktı. Cinayete kurban giden Hüseyin Kalas’ın cesedinin parçalara ayrılarak çöp konteynerlerine atıldığı, buradan da çöp kamyonu vasıtasıyla tesise ulaştığı belirlendi.

'OLAYIN AYDINLATILMASINI BEKLİYORUZ'

Hüseyin Kalas'ın annesi Fawzia Kalas (45), oğlunun hiç kimseye bir zararı olmadığını, 2,5 yıldır 4 çocuğuyla Altınordu’da yaşadıklarını söyledi. Acılı anne Kalas, "4 çocuğumla burada yaşıyorum. Polisin bu olayı aydınlatmasını bekliyoruz. Her zaman sahile gezmeye gidip geliyordu. Cumartesi akşamı, halı sahaya gideceğini söyledi. Geri dönmedi, eve gelmeyince de polise bildirdik. Çöpte cansız bedeninin bulunduğu bize söylendi" dedi.

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