Çölden ağaca
KONYA'nın Karapınar ilçesinde rüzgâr erozyonu nedeniyle oluşan çölleşmeyi önlemek için 1960 yılında başlatılan mücadele sayesinde 130 bin dekarlık alan yeniden kazanıldı.
Koruma sahasında sadece küçük bir tepelik, çölleşmeye örnek olması için ‘Örnektepe’ adı altında bırakıldı. Son günlerde yer altı suyunun çekilip, toprağın aniden göçmesiyle oluşan ve sayıları 320'yi bulan obruklarla başı dertte olan Karapınar, aynı zamanda Türkiye’de rüzgâr erozyonundan en çok etkilenen bölge. Rüzgâr erozyonu nedeniyle bölgedeki arazilerin hızla çölleşmeye başlaması üzerine 1960 yılından önce ilçe, göç tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Erozyonla birlikte topraklar verim gücünü kaybetti, kumul tepeleri yükseldi. 1960 yılında Mülga Topraksu Genel Müdürlüğü’nce Rüzgâr Erozyonu Plan ve Tatbikat Grubu Başmühendisliği kurularak mücadele başlatıldı.
KORUMA SAHASINDALAR
Mücadele kapsamında 130 bin dekarlık alanda ilk olarak rüzgârın hızını kırmak için kamışlarla perdeleme yapıldı. Kamış perdeler arası otlandırıldıktan sonra ağaçlandırma çalışmalarına geçildi. Yapılan mücadelenin ardından rüzgâr erozyonu önlendi. Alan şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi'nin koruma sahası kapsamında tutuluyor. Konya ve çevresinde geniş alanda ağaçlandırma çalışması görülmediğini ifade eden Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, “O nedenle ağaçlandırma çalışmalarının yoğun olarak yapılması gerekir. Bu aynı zamanda yağış oranını artıracak ve yağış geldiğinde bitki örtüsü de güçlenecek” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle