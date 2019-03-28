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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
İpek YEZDANİ / DOHA
28.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çöl zambağına Osmanlı arşivi

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
Çöl zambağına Osmanlı arşivi

Katar’da 10 yılda yapılan ve 5.5 milyar liraya mal olan Ulusal Müze, Katar Prensesi Şeyha El Mayassa El Tani tarafından açıldı. Prenses El Tani, çöl zambağını andıran mimarisiyle dikkat çeken müzeyi oluştururken Osmanlı arşivlerinden de faydalandıklarını söyledi.

Katar Ulusal Müzesi, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Tani ile ülkedeki tüm sanat kurumlarının ve Katar Müzeleri’nin başında bulunan kız kardeşi Prenses Şeyha El Mayasa El Tani tarafından açıldı. Davetliler arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fuat Oktay da yer aldı. Bir çöl zambağı şeklinde tasarlanan müzenin açılışına dünyadan yüzlerce gazeteci, sanatçı, küratör ve sanat eleştirmeni katıldı.

Çöl zambağına Osmanlı arşivi

Fuat Oktay

434 MİLYON DOLAR

Hüriyet’e konuşan Prenses El Mayassa El Tani, yapımı yaklaşık 10 yıl süren ve ünlü Fransız mimar Jean Nouvel tarafından tasarlanan 434 milyon dolarlık (yaklaşık 5.5 milyar lira) müzeyi oluştururken Osmanlı arşivlerinden de faydalandıklarını söyledi. Doha’nın deniz kenarındaki ‘Korniş’ bölgesinde yer alan fütüristik yapı, 52 bin metrekarelik iç içe geçmiş zambak çiçeği yapraklarından oluşuyor. Prenses Şeyha El Mayassa El Tani, müzede Katar’ın eski ve tarihi yüzüyle modern yüzünün birleştiğini belirterek, “Müzenin bazı yerlerinde doğrudan Osmanlı arşivleriyle çalıştık, bazı yerlerindeyse Katar Ulusal Kütüphanesi’yle birlikte çalıştık” dedi.

Çöl zambağına Osmanlı arşivi

3 BAŞLIKTA KATAR

Katar’da ve hatta dünyada kültür-sanat dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen Prenses El Tani, Katar Ulusal Müzesi’nin Katar devletinin köklerini barındıracağını ancak bunların yanı sıra müzede sanat eserlerinin de sergileneceğini ifade ederek, “21’inci yüzyıl müzelerinin, fikirlerin ortaya çıkacağı yaratıcı bir perspektife sahip olması gerekiyor” diye konuştu. El Tani, müzenin Katar’ın hikâyesini üç ayrı başlıkta anlattığını söylüyor: “Başlangıç, Katar’da yaşam ve Katar’ın modern tarihi.”

1.5 MİLYON İNCİ TANELİ ANTİKA HALI

KATAR Ulusal Müzesi’nin girişindeki havuzda 114 adet heykel yer alıyor. 11 galerinin bulunduğu müzede sergilenen eserler arasında üzerinde 1.5 milyon inci tanesinin işlendiği 19’uncu yüzyıldan kalma antika bir halı ile 1800’lerden kalma, Katar’daki en eski Kuran-ı Kerim de bulunuyor. Müzede Katar’daki vahşi yaşamı anlatan hayvan figürleri ve dev video enstalasyonları da yer alıyor. Müze, kişi başına düşen milli geliri dünyada en yüksek ülke olan Katar’ın zenginliğini ve uluslararası kültür-sanat arenasında söz sahibi olmaya yönelik hırsını da yansıtıyor. Müzenin mimarı Jean Nouvel, aynı zamanda Paris’teki ünlü Louvre Müzesi’nden adını alan Abu Dabi’deki Louvre Müzesi’nin de mimarı.

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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