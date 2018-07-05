Çöl sıcakları etkili oluyor. İlçede hayat durdu

Ülke genelinde Temmuz aynın ilk haftası ile birlikte yükselen sıcaklık, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde de etkili oluyor. İlçe merkezinde gün ortasında 45 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle insanların bir çoğu ev ve iş yerlerinden çıkamıyor.

Sıcak hava nedeniyle cadde ve parklar boşalırken, insanlar ise klimalı ortamlarda serinlemeye çalışıyor.

Öte yandan, ilçede iş yerini açan az sayıda esnaf ise vantilatör ve klima satışlarında artış olmasının sevincini yaşıyor.

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