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    Çöl sıcakları etkili oluyor. İlçede hayat durdu

    İHA
    05.07.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale'de çöl sıcakları etkisini göstermeye başladı. Sıcaklığın artmasıyla cadde ve parkların boşaldığı gözlendi.

    Ülke genelinde Temmuz aynın ilk haftası ile birlikte yükselen sıcaklık, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde de etkili oluyor. İlçe merkezinde gün ortasında 45 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle insanların bir çoğu ev ve iş yerlerinden çıkamıyor.

    Sıcak hava nedeniyle cadde ve parklar boşalırken, insanlar ise klimalı ortamlarda serinlemeye çalışıyor. 

    Öte yandan, ilçede iş yerini açan az sayıda esnaf ise vantilatör ve klima satışlarında artış olmasının sevincini yaşıyor.

    Çöl sıcakları etkili oluyor. İlçede hayat durdu

    Çöl sıcakları etkili oluyor. İlçede hayat durdu

     

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    Etiketler: çöl sıcağı , hava durumu , son dakika , haberler
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