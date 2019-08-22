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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - Fotoğraflar: AA-DHA
22.08.2019 - 23:37, Son Güncelleme:

Çökme tehlikesi bulunan 2 bina gece yarısı tahliye edildi

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Çökme tehlikesi bulunan 2 bina gece yarısı tahliye edildi

İzmit'te etkili olan yoğun yağışlar sonrasında toprak kaymasının yaşandığı 2 bina, çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Binalarda oturanlar değerli eşyaları alarak evlerini tahliye etti.

İzmit'te son günlerde etkili olan yağmur nedeniyle akşam saatlerinde Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak üzerinde bulunan 5 katlı 16 daireli Karadenizliler Apartmanı ile Maslak Sokak üzerinde bulunan 4 katlı 8 daireli apartmanın zemininde toprak kaymasını yaşandığını fark edildi. Apartman sakinleri durumu polis, itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi.

Çökme tehlikesi bulunan 2 bina gece yarısı tahliye edildi

Olay yerine gelen ekipler, toprak kaymasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından olası bir yıkılma tehlikesine karşı iki binada oturanların tahliye edilmesi kararı verildi. Bunun üzerine 24 dairede oturan vatandaşlar değerli eşyalarını alarak binaları tahliye etti. Vatandaşlar akraba ve yakınlarının evlerine gitti. Yapılan tahliye işleminin ardından iki bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Çökme tehlikesi bulunan 2 bina gece yarısı tahliye edildi

Toprak kaymasının yaşandığı Karadenizliler Apartmanı’nda yaşayan Mehmet Baştürk akşam saatlerinde binanın arkasında bir toprak kayması yaşandığını belirterek, "Son günlerde yağan şiddetli yağmurlardan dolayı arka bahçede toprak kayması yaşandı. Çok fazla yağmur yağdı, zaten bu binalar hasarlı binalardı, yan bina yapılırken de kepçe darbeleri binayı yerinden oynattı. Kuvvetli yağmurlarla da toprak yerinden oynayınca toprak yavaş yavaş kaydı. Belediye ekipleri anons yaparak evi olmayanları misafirhanede ağırlayabileceklerini söyledi. Bizler de başımızın çaresine bakacağız bu akşam çocuğumun evinde kalacağım. Binalarda oturanlar yakınlarının evlerine geçtiler." dedi.

Çökme tehlikesi bulunan 2 bina gece yarısı tahliye edildi

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