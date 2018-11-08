‘Çoklu bebekler’e 150’şer lira
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikiz ve daha çoklu doğum yapanlar için çocuk başına 150’şer TL’lik destek verileceğini açıkladı.
Selçuk, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2019 yılı bütçesini sundu. Selçuk, ikiz-üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi aileler için, 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 TL ödeme yapacaklarını söyledi. İkinci yardım programının ise ağır kronik hastalıklarla ilgili olduğunu kaydeden Selçuk, “Cihaza bağımlı hastaların olduğu hanelerin elektrik bedellerinin 200 TL’ye kadar kısmına yönelik destekte bulunacağız” dedi. Alzheimer-demans hastalarına yönelik huzurevleri açılacağını vurgulayan Selçuk, öğrencilere de müjde verdi: “Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarında, illerinde ilk 10’a veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 TL, üniversiteye giriş sınavında ilk 1000’e giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus 5 bin TL destek sağlayacağız.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle