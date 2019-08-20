Çöken yol yeniden yapılıyor
İSKİ’nin kanalizasyon çalışması yaptığı ve Kurban Bayramı nedeniyle ara verdiği Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Bosna Bulvarı Göktürk Sokak’taki yol, cumartesi günü etkili olan sağanak yağış nedeniyle çöktü.
Sel suları nedeniyle yol kenarındaki bazı elektrik direkleri de yan yattı. Yolun çökmesinin ardından İSKİ ekipleri tarafından sokak girişi tahtalarla çevrilirken, araç trafiğine de kapatıldı. Yağışların etkisini kaybetmesinin ardından İSKİ ekipleri, çöken yolda yapım çalışmalarına başladı. Çöken yol mıcırla doldurulurken, yeniden parke taşı döşeneceği, çalışmanın bir hafta içerisinde biteceği ve yeniden trafiğe açılacağı belirtildi.
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