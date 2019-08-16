Çöken tenteye 160 bin tazminat

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇöken tenteye 160 bin tazminat
GeriGündem Çöken tenteye 160 bin tazminat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
16.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çöken tenteye 160 bin tazminat

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Çöken tenteye 160 bin tazminat

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 2 yıl önce Ataköy’de bir camide yaşanan tente faciasında yaşamını yitiren Zihni Ganiç’in ailesine 160 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Diyanet İşleri Başkanlığı’na karşı açılan davada, ‘davalı idarenin hizmet kusuru’ tazminat ödenmesine gerekçe olarak gösterildi.

Bakırköy ilçesi Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’nde kılınan cenaze namazı esnasında, yoğun kar birikmesi nedeniyle çöken tentenin altında kalan 3 kişi yaşamını yitirmişti. 10 Ocak 2017 günü yaşanan olay nedeniyle Feruzan Eryürek (69), Mustafa Ümit Şengezer (46) Zihni Ganiç (70) hayatını kaybetti, 45 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden kişiler arasında yer alan Zihni Ganiç’in yakınları Diyanet’ten tazminat talebinde bulundu. Ganiç’in eşi ve iki oğlu adına 10 Ekim 2018’de yapılan başvuruya kurum ret yanıtı verdi. İdarenin verdiği ret yanıtı sonrası Ganiç’in eşi Fatma Mücella ile oğulları Hakan ve Murat Ganiç için maddi-manevi tazminat talebi ile dava açıldı.

1 MİLYON TL TALEP ETTİLER

Ganiç ailesinin avukatı Ersan Taştekin’in hazırladığı dava dosyasında Fatma Mücella Ganiç’e 100 bin TL maddi, 300 bin TL manevi, oğulları için ise 300’er bin TL manevi tazminat talep edildi. Dava dilekçesinde, ölüm nedeni ile ailenin geri kalan üyelerinin büyük bir acı yaşadıkları kaydedildi.
Mahkeme yaptığı yargılama sonrası kararını verdi. Mahkeme, davalı idarenin hizmet kusurunun bulunduğuna hükmetti. Mahkeme, ölen Zihni Ganiç’in eşi Fatma Mücella Ganiç’e 80 bin TL manevi, oğullarına ise 40 biner TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

DİYANET: KUSUR BİZİM DEĞİL

Diyanet İşleri Başkanlığı adına yapılan savunmada ise kurumun bir kusurunun bulunmadığı, cenaze namazını İstanbul Büyükşehir Belediyesi imamlarının kıldırdığı kaydedildi. Savunmada, davanın reddi yönünde karar verilmesi talep edildi.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Süper Kupa finalinde sahaya giren Youtuber için karar belli oldu
ABD ve Türk askerleri sınırda...
Erzincan’daki çatışmanın detayları ortaya çıktı! 70 metrelik halatla tırmanılıyor…
Kızı itirafçı oldu, her şeyi anlattı: Babam FETÖ’nün beyin takımındaydı