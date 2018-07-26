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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.07.2018 - 14:42, Son Güncelleme:

Çöken binayla ilgili çarpıcı rapor: Sağlam olsa da yıkılırdı çünkü...

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Çöken binayla ilgili çarpıcı rapor: Sağlam olsa da yıkılırdı çünkü...

Sütlüce'de yıkılan binayla ilgili tartışmalar sürerken TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, binayla ilgili inceleme sonuçlarını ve hazırladıkları teknik raporun detaylarını açıkladı. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, yandaki otel inşaatının hafriyatı yapılırken inşa edilen istinat duvarının yetersiz olduğunu ve binanın bu yüzden yıkıldığını tespit ettiklerini söyledi.

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  • Sütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktü
  • Sütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktü
  • Sütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktü
  • Sütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Önceki gün Sütlüce’de çöken binayla ilgili incelemeler sürerken çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bina sahipleri, yandaki otel inşaatının hafriyatının binaya zarar verdiğini öne sürmüştü. Beyoğlu Belediyesi ise teknik incelemenin sürdüğünü duyurmuştu. Yıkılan binayla ilgili tartışmalar sürerken TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Sütlüce’deki yıkılan binayla ilgili inceleme sonuçlarını, hazırladıkları teknik raporun detaylarını ilk kez açıkladı.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, yandaki otel inşaatının hafriyatı yapılırken inşa edilen istinat duvarının yetersiz olduğunu ve binanın bu yüzden yıkıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Habertürk'ten Esra Boğazlayan'ın haberine göre, Suna, ilk tespitlerini şöyle anlattı:

Çöken bina kaçak ve ruhsatsız. Ama bu binanın çöküş nedeni ruhsatsız oluşuna bağlanamaz. Mühendisler açısından güvensiz bir yapıdır. Temeli zayıf. Mühendislik hizmeti almadığını kabul ediyoruz. Çökmesinin nedeni ise hafriyat yapılırken çekilen istinat duvarının yetersiz oluşu. İstinat duvarı, etraftaki yükü karşılayacak şekilde yapılmalıdır. Yağmurun etkisi de göz önünde alınmalıdır. Ekiplerimiz incelemelerini tamamladı. Gördük ki çökmenin nedeni istinat duvarı. Bu demek değil ki kaçak yapılar sağlam. Evet binanın temeli çok zayıf. Riskli bina. Ancak çökme nedeni yandaki inşaat için yapılan hafriyat sırasında çekilen duvarın ebatlarının yetersiz oluşu. O bina sağlam olsa da yıkılırdı ya da hasar alırdı. Binanın çökmesinin nedeni tamamen yanlış hesaplama ve ihmal.”

OTEL ARDA TURAN'IN

Sütlüce'deki çöken binanın yanında inşa edilen otelin Arda Turan'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Beyoğlu Sütlüce’deki boşaltılan bina çöktü! İşte çökme anıİmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle 4 katlı binada boşaltıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bina bir süre sonra büyük bir gürültüyle çöktü.
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