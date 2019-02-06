Çöken bina ile ilgili sıcak gelişme! Soruşturma başlatıldı…
Kartal’daki binanın çökmesi ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı öğrenildi. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 savcının da olay yerine gittiği öğrenildi.
ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla Kartal'da çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Açıklamada, "Adli Yargı sınırlarında olan Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine; derhal soruşturma başlatılarak, Başsavcılığımızca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir." denildi.
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