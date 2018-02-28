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    Çok tartışılan HÖH artık yok

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    28.02.2018 - 10:28 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz darbe girişiminin ardından gündeme gelen, sokaklarda dolaşan HÖH yazılı araçlarla tartışma konusu olan, bireysel silahlanmaya gittikleri iddiaları Meclis'e taşınan Halk Özel Harekâtı (HÖH) isimli dernek kapatıldı.

    Çok tartışılan HÖH artık yokHÖH Genel Başkanı Fatih Kaya, İçişleri Bakanlığı’ndan kendilerine uyarı geldiğini belirterek, “Derneğimizin isminin Jandarma ve Polis Özel Harekâtı’nı çağrıştırdığını, bunun da kamuoyunda yanlış algılamalara yol açtığı yönünde uyarı yazısı bize gönderildi. Devletimizin zarar görmemesi, farklı tartışmalara yol açmamak adına derneğimiz HÖH’ü ve 46 şubesini  kapattık” dedi. Kaya, HÖH yerine 15 Temmuz Birliğini ve Beraberliğini Yaşatma Derneği kurduklarını, bunun da sadece Trabzon’da faaliyet gösterdiğini söyledi.

     

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    Etiketler: HÖH , Fatih Kaya , dernek , kapatıldı , son dakika
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