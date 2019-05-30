Çok seslilik demokrasi için önemli
MECLİS Başkanı Mustafa Şentop, parlamento muhabirlerini TBMM Tören Salonu’nda iftarda ağırladı.
TBMM Başkanlık Divanı’ndan bazı üyeler ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt’un da katıldığı yemekte kısa bir konuşma yapan Meclis Başkanı Şentop, gelecek yıl TBMM’nin 100’üncü yılı olduğunu anımsatarak, “Önümüzdeki yılın hepimiz için çok özel anlamı var. İnşallah gururla anlatacağımız güzel etkinlikler yapacağız” dedi. Demokratik değerleri korumanın basının ve siyasetçinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Şentop, “Şüphesiz sizler büyük bir yarış içerisindesiniz. En iyi haberi en hızlı şekilde kamuoyuna ulaştırmanın yarışındasınız. Bu yarış içerisinde demokrasinin ve siyasetin itibarının korunmasına dikkat etmek de kamu yararınadır diye düşünüyorum. Modern siyaset ve basın hayatımız birçok bakımdan iç içe geçmiştir. Demokrasimiz hepimizin koruması gereken ortak değerimizdir. Demokrasinin temeli çok sesliliktir. Çok sesli ve özgür bir basının demokrasiyi korumak ve geliştirmek için çok önemli işler gördüğü malumdur. Toplumun doğru bilgilendirilmesinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız” diye konuştu.
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