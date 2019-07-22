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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.07.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir?

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Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en çok araştırılan terimlerden biri de 'Çok Programlı Anadolu Lisesi' oldu. Çok programlı liseleri bitiren öğrencilere diplomaları bitirilen programa göre verilmektedir. Örnek olarak çok programlı lisenin meslek lisesi bölümünden mezun olan bir öğrenciye meslek lisesi diploması verilmektedir. Peki, Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir?

Genel itibariyle nüfusun ve öğrencinin az olduğu yerleşim yerlerinde Anadolu lisesi, meslek lisesi ve teknik lisedeki programları tek lisede toplayan liselere çok programlı lise denilmektedir. Çok programlı liseler geçtiğimiz senelerde çıkan yasa itibariyle Çok Programlı Anadolu Lisesi ismi ile eğitim öğretim hayatımıza devam etmektedir.

Çok programlı liselerin mesleki ve teknik eğitim programlarından mezun olan öğrenciler ile yalnızca mesleki ve yalnızca teknik eğitim üzerine eğitim vermekte olan okullardan mezun olan öğrenciler aynı haklara sahiptirler.

Çok Programlı Lise Bölümleri, Alanları, Programları Nelerdir?

Çevrenin ve okulun şartları göz önünde tutularak çok programlı lisedeki bölümler ve programlar belirlenmektedir. Yani her çok programlı lisede aynı bölümler ve aynı programlar bulunmaz. Bu sebepten tercih yapacak olan öğrencilerin önceden ilgili liseyi araştırmaları ve hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Ayrıca çok programlı lisenin mesleki ve teknik bölümünde okuyan öğrenciler için bölümleri ile ilgili olarak staj imkanı da sunulmaktadır. Öğrenciler okullarda öğrenmiş oldukları teorik bilgileri bu sayede çeşitli staj programları ile pratikte uygulama şansı elde ederler. Ayrıca bunun karşılığında da belirli bir ücret alırlar ve sigortaları yapılır.

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