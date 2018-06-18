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    Çok önemli uyarı... Hayalleriniz yıkılmasın

    Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
    18.06.2018 - 10:09 | Son Güncelleme:

    MUĞLA’nın dünyaca ünlü turistik ilçeleri Bodrum, Datça, Marmaris ile Fethiye’de yerli ve yabancıların mülk edinirken korsan emlakçılar tarafından dolandırılmamaları için yetkililerden uyarı geldi.

    Yabancılara mülk satışının 2003 yılında yeniden düzenlenmesinin ardından Türkiye’de mülk edinmek isteyen çok sayıda turist, tercihini Bodrum, Marmaris ve Fethiye’den yana kullanmaya başladı. Muğla il genelinde 15 yıl içinde yaklaşık 4 kat büyüyen inşaat sektörü çarpık kentleşme, denetimsizlik ve rant gibi bazı sorunları beraberinde getirdi. Muğla Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Ziya Ercan, korsan emlakçıların herkesi mağdur ettiğini, bunun yanı sıra kendilerini ve devleti zarara uğrattıklarını açıkladı. Başkan Ercan, Muğla’nın turistik bir yer olması bakımından 1480 kilometrelik sahil şeridiyle Türk ve yabancı yatırımcıların gözbebeği olduğunu belirterek, şunları söyledi:

    "Bölgemizde yapılan her türlü alım satım kiralama gibi işlemlerde yasal prosedürlerin işlemesi için bizlere öğretilen bilgiler doğrultusunda doğru işlemlerin yapılması amacıyla tapu müdürlüklerine de kimlik kartlarımız ve Bakanlığımızca uygulanması istenilen iş takip formlarımızla yardımcı olduğumuz gibi sorumluluk da almaktayız. Ancak tüm bu olumlu işlemlere karşın sertifika, vergi numarası, iş yeri ve sorumluluğu olmayan yabancılara kendileri ’emlakçı’ olarak tanıtan bazı kişiler, mesleğimizi küçük düşürdükleri gibi yaptıkları yanlış işlemler ve yönlendirmelerle mesleğimizin ve ülkemizin itibarını düşürmekteler."

    Korsan emlakçıların kayıt altına alınması gerektiğini belirten Ercan, bu güne kadar dernek ve federasyona defalarca yaptıkları müracaat ve şikayetlerinden bir sonuç alamadıklarını belirterek, "Bu tip korsan emlakçılar kayıt altına alınmadığı sürece vergi kaybı devam edecektir" dedi.

    Muğla il genelinde 2018 yılının ilk 5 ay ayında yabancılara 900 konut satıldığı öğrenildi.


     

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    Etiketler: yazlık , satılık , son dakika , haberler
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