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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
26.12.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Çok önemli gergedan gribi açıklaması!

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Çok önemli gergedan gribi açıklaması!

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, en sık nezleye yol açan virüsün rhinovirüs olduğunu belirterek "Gergedan isimlendirmesi doğru değil. Ne 'gergedan virüsü' ne de 'gergedan gribi' diye bir şey var." dedi.

Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "gergedan virüsü" ya da "gergedan gribi" başlıklı haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu ve hastalığa neden olan virüsler hakkında bilgi verdi. Herhangi bir yeni virüsün söz konusu olmadığını belirten Ceyhan, "gergedan" diye tanımlanmış ve bu şekilde isimlendirilmiş bir virüsün de bulunmadığının altını çizdi. Ceyhan, "Dünyada 'gergedan' diye bir virüs yok. Maalesef, çok yanlış bir tercümeden kaynaklanan bir isimlendirme olmuş. Dünyada da Türkiye dışında böyle bir isimlendirme kullanılmamıştır." dedi.

İnsanlarda en sık hastalığa yol açan virüs grubunun rhinovirüsler olduğunu anlatan Ceyhan, bunun yeni olmadığını, tam aksine 1961'den bu yana bilindiğini söyledi. Ceyhan, şöyle devam etti:

"Rino, burunla ilgili demektir, örneğin rinoplasti çok bilinir. Rhinovirüs de burunda hastalık yapan virüstür ve nezle hastalığının virüsü demektir ama maalesef böyle bir isim benzerliği var. Gergedana verilen bir isim ve 'rhinoceros'tan geliyor. Bunun hiçbir şekilde burunla ilgilisi yok. Maalesef tercüme ederken 'burunla ilgili virüs' yerine 'gergedan virüsü' diye tercüme edilmiş. Bu isimlendirme doğru değil. Ne 'gergedan virüsü' ne de 'gergedan gribi' diye bir şey var. Gergedanın İngilizcesi rhino (rhinozorus) ama virüs adını, 'burun ile ilgili' anlamına gelen 'rhino'dan almaktadır."

"Rhinovirüs nezle yapar, grip yapmaz"

Bu tip benzetmelerin bazı sakıncaları olduğuna dikkati çeken Ceyhan, şunları söyledi:

"Daha önce bazı griplerde bu tip isimlendirmeler kullanıldı ama bunun bir dayanağı vardı. Örneğin kuş gribi denildi çünkü kuşlardan bulaşıyordu ya da domuz gribi denildi çünkü domuzlardan bulaşıyordu ama gergedan virüsü diyemeyiz çünkü gergedandan bulaşan bir virüs yok. Daha tehlikeli bir isimlendirme ise 'gergedan gribi'. Halbuki, rhinovirüs nezle yapar, grip yapmaz daha hafif bir hastalık yapar."

"Herhangi bir yeni virüs söz konusu değil"

Prof. Dr. Ceyhan, şu anda insanları hasta eden ve yaygın alarak görülen ve bu virüsün de nezlenin en sık görülen etkeni olduğunu vurguladı. Halk arasında soğuk algınlığı olarak bilinen hastalığın, insanlarda en sık görülen bulaşıcı hastalık olduğunun altını çizen Ceyhan, bir çocuğun yıl içinde ortalama 8-10 kez soğuk algınlığı geçirebildiğini söyledi. Ceyhan, solunum yollarında hastalık yapan 200'den fazla virüs olduğunu ve bunların içinde en sık rhinovirüsün görüldüğünü belirtti. Bu virüsün, genellikle nezle, çok nadiren ise bronşiyolite neden olduğunu anlatan Ceyhan, ama griple bir ilgisinin olmadığını aktardı.
Prof. Dr. Ceyhan, bir paniğe gerek olmadığını anlatarak "Şu anda herhangi bir yeni virüs söz konusu değil." dedi.

"Nezle ile grip karıştırılıyor"

Ceyhan, gribe yol açan influenze virüslerinin ise çok daha ağır, hatta bazen ölümle sonuçlanabildiğini, ciddi sakatlıklara yol açabildiğini vurguladı. Özellikle küçük çocuklarda kronik kalp, akciğer, böbrek ve şeker hastalarında ölümle sonuçlanabilen bir virüs olduğunu ifade eden Ceyhan, nezle ile gribin karıştırıldığını belirtti.

Prof. Dr. Ceyhan, nezlenin burun akıntısı, hapşırık, öksürük, hafif baş ağrısı ve yine hafif ateş ile kendini gösterdiğini ve en fazla 7-10 gün sürdüğünü, kendiliğinden geçtiğini ve herhangi bir ilacı ya da aşısı olmadığını ifade etti. Burun akıntısının nadir görüldüğü gribin ise genellikle çok yüksek ateş, yaygın kas ağrısı, vücutta kırılma, baş ağrısı, akciğerde sıkıntı olması halinde öksürük ve nefes darlığı ile ilerlediğini ve mutlaka kişiyi yatağa düşürdüğünü anlatan Ceyhan, bir kişinin gribi kesinlikle ayakta geçiremeyeceğini aktardı. Ceyhan, "Bir kişi, hasta olup ayakta dolaşabiliyorsa o kişi grip değil nezledir." uyarısında bulundu.

Grip aşısının önerildiği riskli gruplarda nezlenin önlenmeye çalışılmadığını, gribin engellenmeye çalışıldığını vurgulayan Ceyhan, kişilerin kimi zaman aşı olmalarına rağmen geçirdikleri hastalığı karıştırarak gribe yakalandığını sandığını dile getirdi. Nezle sıklığının artmasının soğuk hava ile bir ilgisi olmadığını, soğuk havada kişilerin daha çok kapalı ortamlarda bulunduğunu anımsatan Ceyhan, bu ortamlarda bulaşma yolunun arttığına dikkati çekti. Ceyhan, bu nedenle kreş, okul, alışveriş merkezleri, askeri birlikler gibi ortamların hastalık riskini artırdığını kaydetti.

 

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