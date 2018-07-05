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    Çok kötü haber... Artık flamingolar gelmiyor 

    İHA
    05.07.2018 - 13:27 | Son Güncelleme:

    Konya, Ankara ve Aksaray illerinin sınırları içerisinde yer alan Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü son yıllarda hızla küçülüyor. Havadan görüntülenen göl kenarlarının içerilere çekildiği ve gölün küçüldüğü gözlenirken, gölün Cihanbeyli ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesindeki sulak alanlarına gelen flamingolar da gelmiyor. 

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    • Tuz Gölü küçülüyor
    • Tuz Gölü küçülüyor
    • Tuz Gölü küçülüyor
    • Tuz Gölü küçülüyor

    Kuş varlığı açısından Türkiye’deki önemli sulak alanlardan olan Tuz Gölü ve yakınındaki birbirleriyle ilişkili küçük göller olan Akgöl, Bolluk Gölü, Düden Gölü ve Tersakan Gölünün yer aldığı bu bölge, uluslararası kriterlere göre uluslararası öneme sahip 81 sulak alandan A Sınıfı Sulak Alan kategorisindeki 18 sulak alan içerisinde yer alıyor. Bunun yanında Tuz Gölü ve çevresi, Türkiye’nin önemli doğa alanları kriterlerine göre “Alanın büyük bir bölümü geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ciddi ve geriye dönüşü olmayan zararlar görmüş veya küçük ama önemli bir bölümü geri dönüşsüz kaybedilmiş alanlar” grubunda olup çok acil önlem alınması gereken alanlardan birisi olarak değerlendiriliyor. Önemli göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Tuz Gölü ve çevresine, gölün küçülmesi ve suların çekilmesiyle birlikte kuşlar gelmiyor. Havadan çekilen görüntülerde Cihanbeyli ilçesi sınırlarındaki göl kenarlarının içerilere çekildiği ve kuruduğu görülüyor. 

    GÖL ÇEKİLİYOR

    Göle 25 kilometre uzaklıkta bulunan Cihanbeyli ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi Muhtarı Ömer Atıcı da, gölün kurumaya başladığını belirterek kuşların göle gelmediğini söyledi. Atıcı, “Beş, altı seneden beri Tuz Gölü kurumaya başladı. Su yok, kuşlar gelmiyor. Daha önceden geliyorlardı ama şimdi su olmadığı için gelmiyorlar. Kar yağışı olmadığı için su birikintisi yok. Her taraf kuru bir taraftan da Tuz Gölü suyu çekiyor. 4-5 kilometre gölün içindeyiz, su yok. Her taraf kupkuru çekmiş suyu. Bir canlı hayvan bulamazsın burada. Göl kanalları kuşlar ile doluydu. O zaman geliyorlardı. Çoktu ama şimdi bulamazsın. Bulursan da sulu olan yerlerde bulursun. Burada hiç yok” şeklinde konuştu. 
    Tuz Gölünde geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntülerde ise her geçen yıl sayıları azalan flamingolar görülüyor. 

    Etiketler: Flamengo , kuruyor , son dakika , haberler
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