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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER / İSTANBUL (DHA)
23.08.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Çok konuşulmuştu... Metrobüste cinsel saldırı davasında yeni gelişme

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Çok konuşulmuştu... Metrobüste cinsel saldırı davasında yeni gelişme

İstanbul, Avcılar'da metrobüste bir kadına sarkıntılık yaparak, cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık F.Ö.'nün (37) tahliyesine karar verildi. Söz verilen sanık F.Ö. "Hiçbir şekilde bu olay gerçekleşmemiştir. Suçsuzum" dedi.  

RAPOR MAHKEMEYE ULAŞTI

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık F.Ö. ile şikayetçi N.C. hazır bulundu. Sanık F.Ö.'ye ait pantolon üzerindeki lekenin ne olduğunun, kime ait olduğunun, gerekli inceleme ve mukayeselerin yapılmasına ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, pantolon üzerinde 6 leke görüldüğü, bunlardan birinin sperm hücresi olduğu tespit edildiği belirtildi. 

"SANIĞIN ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Şikayetçi avukatı Seher Eriş, ATK raporunda sperm lekesine ulaşıldığı belirtildiğini, müvekkili ve sanığın beyanları dikkate alındığında suçun işlendiğinin görüldüğünü belirterek, "Sanığın üst hadden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. 

SANIK: SUÇSUZUM

Sanık avukatı Gülcan Karayel de "Müvekkil haksız yere tutuklu kalmaktadır. Dosyadaki rapor lehimizedir. Ayrıca söz konusu görüntülerin izlenmesi talebini biz de yineliyoruz. Ayrıca pantolonun tamamında sperm hücresine ulaşılamaması ilgili ıslaklığın idrar olduğunu doğrulamaktadır. Müvekkil linç kültürüne uğramış durumdadır" diye konuştu.  Söz verilen sanık F.Ö. "Hiçbir şekilde bu olay gerçekleşmemiştir. Suçsuzum" dedi. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

İDDİANAME 

İddianamede Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne doğru giden metrobüste şüpheli F.Ö.'nün,  müşteki N.C.'nin yanına giderek "Sarkıntılık yapmak süretiyle cinsel saldırı" da bulunduğu ve "hakaret" ettiği iddia ediliyor.

İddianamede şüpheli F.Ö.'nün 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor. Şüpheli ilk ifadesinde "Suçlamayı kabul etmiyorum. Müşteki bana bağırdı. Araç içerisindeki kalabalık üstüme gelmesinden korktuğum için altıma idrarımı kaçırdım.  Pantolonumda bu nedenle ıslaklık oldu" demişti.

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