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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
16.01.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Çok konuşulmuştu... Eskişehir'den iyi haber geldi

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Çok konuşulmuştu... Eskişehir'den iyi haber geldi

Eskişehir’in Odunpazarı bölgesinde, elektriği, suyu ve banyosu olmayan bir evde yaşam mücadelesi veren Ayhan Özkan, yaşadığı sıkıntıların basına yer almasından sonra ilgililerin kendisini otele yerleştirip aynı ve nakdi yardım yaptığını anlattı. 

Uzun süredir mahalle sakinlerinin soğuk kış şartlarında sokağa terk edemeyip tahsis ettiği harabede ilkel bir yaşam sürdüren Özkan, sıkıntılarının basın mensupları tarafından kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra kendisine el uzatıldı. İhlas Haber Ajansı tarafından yaşadığı sıkıntıların görüntülendiğini ve kendisi ile röportaj yapıldığını, daha sonra yerel bir gazetenin de yaşadıklarına sayfalarında yer verdiğini anlatan Aynan Özkan, "Ben ayın 7’sine kadar komşularımın temin ettiği buradaki evde yaşıyordum.

O güne kadar devletten kömür ve bazı maddi yardımlar yapıldı sadece. Benim haberim gazetede çıktıktan sonra buraya geldiler. Beni evimden alıp bir otele yerleştirdiler. Orada istediğim kadar kalabileceğimi söylediler. Bu süreçten sonra bana yardımlar yapılmaya başladı. Gıda ve kıyafet getirenler oldu. Benim çocuğum var ama imam nikahlı olduğum için resmi olarak görünmüyor. Çocuğum bir aileye evlatlık olarak verildi. Uzun yıllardır görmüyorum. Köyde imam nikahlı olarak evlendim. Resmi nikah yapmak istedik ama yapamadık. Yardım eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Öte yandan, Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İhlas Haber Ajansı tarafından servis edilen haberin doğru olmadığını iddia edilerek, “Ayhan Özkan isimli vatandaşımızın yardıma muhtaç olduğu ve zor durumda olduğuna dair çıkan haberlerle ilgili olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce yapılan incelemede Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca Ayhan Özkan’a 7 Ocak 2019 tarihinde ilimizde bulunan bir otele yerleştirilerek barınma ihtiyacının karşılandığı ayrıca Odunpazarı ve Tepebaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ayni ve nakdi yardımlar yapılarak Ayhan Özkan isimli vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmiştir” denildi. 

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